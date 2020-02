VIDEO: Sergio Mayer Mori explota contra Natália Subtil

Sergio Mayer Morí está cansado de las fuertes acusaciones de su ex pareja sentimental, Natália Subtil quien se ha encargado de ventilar que supuestamente el hijo de Barbara Mori no se hace cargo de su hija Mila, sin embargo él dejó en claro en una entrevista que todas estas acusaciones son completamente falsas.

“Es impresionante porque a veces me quedo sin comer yo para que ella si tenga algo que comer, y luego sale con estas cosas, me parece ridículo”, confirmó Sergio Mayer Mori muy molesto durante la entrevista.

Sergio Mayer Mori aclara todos los rumores relacionados con la manutención de su hija

Por otra parte dijo que Natália Subtil no trabaja y solo se la pasa en su casa: "Voy a ser honesto, la verdad si ella se pusiera hacer cosas a meter su tiempo en algo que sea de provecho, a hacer dinero no tendríamos estas conversaciones, pero ella no sale de ahí, está en su casa todo el día encerrada pensando qué le va a decir a Tv Notas no se para qué”.

Cabe recordar que hace unas semanas, los medios de comunicación habían resaltado en varias notas que Sergio Mayer Mori no había compartido fotografías con su hija lo cual ponía en duda si realmente veía a la pequeña Mila.

“No necesito estarle enseñando ni a ustedes, ni a ella, ni a nadie que si estoy o no estoy, yo se y mi hija sabe”, dijo.

También resaltó que ha sido muy difícil organizarse con Natália para poder ver a su hija: “Cuando ella pueda decirme ‘oye pa’ pasa por mí, va a ser muy distinto, pero hoy con mucha lastima tiene que ser a través de su madre”.

El hijo de Sergio Mayer concluyó la entrevista diciendo que seguirá aguantando los comentarios de su ex pareja porque él no piensa jamás decir algo en su contra ya que estas entrevistas seguramente su hija las verá cuando sea grande y prefiere mantenerse al margen.

“Estoy aquí aguantándome todos estos comentarios y se que faltan muchos más porque no le paran las ideas a esta mujer”, finalizó.

