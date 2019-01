VIDEO: Se burlan de Yanet García en pleno programa "Hoy"

Se burlan de Yanet García en pleno programa

Parte del staff del programa "Hoy" de Televisa, llevaron a cabo una pequeña broma y burla a Yanet García, pues mientras ella estaba distraída esperando entrar "Al aire", comenzaron a bailar como ella lo hace cuando comienza su sección.

“Por si sale el sol por si va a llover, vístete ligero. Tápate bien…. Es el clima de Hooooy” fue lo que bailaron sus compañeros mientras Yanet volteaba a otro lado.

El video fue difundido por la misma modelo en su cuenta de instagram y en poco tiempo ya logró más de 438 mil 'me gusta'. Los comentarios en el video son variados, pues hay gente que dice que los hombres bailan mejor que la misma Yanet, mientras que otros les piden que se retiren de cuadro y dejen observar a la hermosa mujer.

Checa el video:

Checa los comentarios:

"Gustavoadrian96: Jajaja q divertido , pero yo solo quiero verte a ti mi diosa"

"Jorgeluiscorralescari: Payasos dejen a la mamacita Yanet."

"Zombie_goddess: When the dudes dance better than Yanet" (Cuando los chicos bailan mejor que la misma Yanet)

Yanet García es conductora en el programa Hoy

"Mauricio.preza: Hermosa quita al payaso k tienes queremos verte a ti hermosa"