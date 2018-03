VIDEO ¿Pablo Montero se agarra a besos con un hombre?

Pablo Montero, de 43 años, no deja de ocasionar alboroto con sus coqueterías. Lo más reciente pasó durante la boda de la senadora Iris Vianey, en la Ciudad de México, en la que el cantante fue contratado para amenizar la reunión, pero resulta que, sin proponérselo, el artista terminó besando a una mujer, que en realidad es hombre. Agencias/Diario La Verdad Ciudad de México Ella se llama Lucía Cabañas, de 29, quien hasta hace un año oficialmente era Lucio.

Él fue quien me jaló para darme el beso; yo quería quitarme pero no me dio chance. No esperaba que sucediera eso, jamás me aventé a besarlo”.