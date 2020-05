VIDEO: Nick Jonas y Priyanka Chopra enseñan sus mejores habilidades culinarias/Foto: Telemundo

Nick Jonas y Priyanka Chopra se cuentan entre las parejas más famosas y comentadas de todo el mundo. Desde que se casaron en 2018, Jonas y Chopra son simplemente inseparables. Conocidos por sus personalidades joviales y amantes de la diversión, a Nick y Priyanka les encanta probar cosas nuevas entre ellos. Ya sea explorando nuevos lugares o incluso cocinando juntos.

El cantante estadounidense y la actriz de la India se dieron el "sí, acepto" en diferentes ceremonias nupciales para unir sus culturas/Foto: El Comercio Perú

Recientemente nos topamos con este video de Nickyanka donde los dos muestran sus habilidades culinarias. En estos videos, uno puede ver a Nick Jonas y Priyanka Chopra haciendo pasta durante su excursión en Italia. Así que echemos un vistazo a cómo estas dos aves amorosas aterrizaron en la cocina italiana.

¿Nick Jonas y Priyanka Chopra buenos cocineros?

El año pasado, el hermano de Nick Jonas, Joe, se casó con Sophie Turner de la famosa serie Juego de Tronos. Toda la familia Jonas se reunió en Francia para asistir a la boda extravagante del dúo. Después de asistir a la boda de Joe Jonas, Nick y Priyanka volaron a Italia en lugar de su humilde morada para una excursión romántica.

Durante su estadía en Italia, ambos íconos mundiales se convirtieron en chefs italianos y prepararon pasta el uno para el otro. Nick Jonas tomó su Instagram para compartir algunos videos y fotos de la misma. En el primer video, podemos ver a Chopra haciendo la salsa de pasta, ya que Nick está recodificando este momento icónico.

La pareja casada está cocinando bajo la guía de un chef profesional. En el segundo video, Nick Jonas también está intentando hacer algo de pasta irresistible. Sorprendentemente, Nick preparó bloques de pasta de espagueti perfectos que también mostró en la cámara.

Impresionado por las habilidades culinarias de su marido, Priyanka llama a Nick Jonas un experto. El adorable romance entre Nick Jonas y Priyanka Chopra es que estos videos son simplemente entrañables e imperdibles. De hecho, no estará mal si lo llamamos una fecha de cocción.

En el frente de trabajo, Nick Jonas se ve actualmente en la silla del juez para el reality show estadounidense The Voice. Mientras que Priyanka Chopra tiene un interesante conjunto de películas en preparación para 2020. Desde el drama de acción y fantasía, We Can Be Heroes hasta The White Tiger, que se basa en una novela.