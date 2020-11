VIDEO: Mariana Ochoa de OV7 sufre terrible ACCIDENTE en su casa

Mariana Ochoa logró ocasionar un gran alboroto entre sus seguidores de Instagram y varios internautas tras hablar sobre un terrible accidente que sufrió en su casa, por lo que necesitaría asistencia médica de urgencia.

A través de un video en su cuenta oficial de Instagram, la famosa integrante de OV7 contó que por un descuido terminó martillando uno de sus dedos, el cual rápidamente comenzó a inflamarse y tornarse de un color morado oscuro.

Asimismo, Mariana Ochoa señaló que el fuerte golpe en su dedo pudo ocasionar una fractura, por lo que había pedido asistencia médica para una correcta revisión de los daños; más aún cuando su dedo presentaba una apariencia bastante preocupante.

“No saben lo que me pasó, me martillé el dedo, vean parece que me puse tinta y ya viene el doctor para acá… parece que está fracturado”