VIDEO: Kim y Kourtney Kardashian protagonizan TREMENDA pelea a GOLPES

La relación familiar entre el clan Kardashian-Jenner parece que no va del todo bien. Y es que desde hace unos meses se comenzó el rumor de que Kim Kardashian y su hermana mayor Kourtney, habían estado teniendo fuertes discusiones entre ellas. Ahora, se ha viralizado un video donde se muestra la tremenda pelea que protagonizaron.

Desde hace varios meses atrás, Kourtney Kardashian de 40 años y madre de 3 hijos había revelado que desea salirse del reality show de su familia “Keeping Up With The Kardashian”. La serie protagonizada por la empresaria y socialité Kim Kardashian lleva más de 10 años al aire, y al parecer ya ha cansado a su elenco.

Ante este rumor, Kimberly de 39 años, no se quiso quedar callada y le reclamó a su hermana mayor, afirmándole que si ella llegara a renunciar, podría demandarla por incumplimiento de contrato. Además, si Kourtney se va del show, el nivel de audiencia podría disminuir, algo que no le convendría al bolsillo de la familia.

Sin embargo, tal parece que el pleito entre las hermanas continúa, puesto que en el avance de lo que veremos en la temporada 17 del reality transmitido en el canal E! Entertainment, se mostraron las escenas de cuando Kourtney y Kim armaron tremenda pelea a golpes.

Kim y Kourtney Kardashian se han distanciado

En el video que se ha vuelto viral podemos ver a las hermanas Kardashian discutiendo entre ellas.

“Tú no tienes nada qué decir”, expresa Kourtney muy alterada.

“Nunca vengas así a mí”, le responde Kim Kardashian mientras golpea a su hermana.

Estas veloces escenas son una muestra de que Kim y su hermana Kourtney se han distanciado y podrían crear la ruptura familiar por primera vez en el clan Kardashian-Jenner.

De ser así, el reality show podría quedar cancelado. Aunque por el momento, ni Kim ni Kourtney han dado alguna opinión sobre el tema, se sabe que las Kardashian siempre han sido una familia unida y que se apoyaba en casi todo, pero por ahora la familia no está apoyando la decisión de Kourtney Kardashian.

