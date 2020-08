VIDEO: John Travolta baila con su hija Ella en memoria de Kelly Preston/Foto: People

John, de 66 años, y Ella, de 20, parecen estar de mejor humor un mes después del repentino fallecimiento de Kelly Preston mientras bailaban juntos en un video de Instagram. Los dos se balanceaban de un lado a otro en un restaurante, mientras aún vestían de negro, ya que John demostró que todavía tiene algunos movimientos de Grease bajo la manga.

"Mi hija @ ella.travolta y yo bailando en memoria de mamá. Una de las cosas favoritas de Kelly, bailar conmigo", compartió el padre de tres. Hace apenas unos días, se reveló que la actriz de She Will Be Loved murió en la casa de su familia en Clearwater, Florida, de cáncer de mama.

La actriz fue declarada muerta el 12 de julio a las 11:46 am a los 57 años después de una batalla secreta de dos años contra el cáncer. El regreso de John a las redes sociales se produce solo un mes después de que anunció que se estaba "tomando un tiempo" para pasar tiempo con sus dos hijos después de su muerte.

Justo antes de decidir tomarse un descanso, John, con el corazón roto, se dirigió a Instagram para anunciar su fallecimiento en ese momento y agradeció a todos por su gran apoyo.

Él escribió: "Con gran pesar les informo que mi hermosa esposa Kelly ha perdido su batalla de dos años contra el cáncer de mama. Ella luchó valientemente con el amor y el apoyo de tantos.”

Añadiendo: "Mi familia y yo siempre estaremos agradecidos con sus médicos y enfermeras del MD Anderson Cancer Center, todos los centros médicos que la han ayudado, así como con sus muchos amigos y seres queridos que han estado a su lado. El amor y la vida de Kelly siempre serán recordados".

Continuó: "Me tomaré un tiempo para estar allí para mis hijos que han perdido a su madre, así que perdóname de antemano si no tienes noticias nuestras por un tiempo. Pero por favor, sepan que sentiré su efusión de amor en las próximas semanas y meses mientras nos curamos. Todo mi amor, JT".

La muerte en la familia Travolta-Preston

Kelly Preston, la esposa de John Travolta, estaba luchando contra el cáncer de mama. Fue diagnosticada hace dos años y falleció en julio de 2020.

Ella y John tienen dos hijos, Ella Bleu y Benjamin. Su hijo mayor, Jett Travolta, murió trágicamente en enero de 2009 mientras estaba de vacaciones en las Bahamas con sus padres y su hermana menor.

Jett tenía autismo y sufría convulsiones regulares, y su certificado de defunción atribuía la causa de la muerte a una convulsión.

Un representante de la familia emitió un comunicado a la revista People, diciendo: "En la mañana del 12 de julio de 2020, Kelly Preston, esposa y madre adorada, falleció luego de una batalla de dos años contra el cáncer de mama.”

El famoso actor de cine primer perdió a su hijo mayor Jett y hace poco a su esposa Kelly/Foto: NY Daily News

"Al elegir mantener su pelea en privado, había estado recibiendo tratamiento médico durante algún tiempo, con el apoyo de sus familiares y amigos más cercanos. Ella era un alma brillante, hermosa y amorosa que se preocupaba profundamente por los demás y que le daba vida a todo lo que tocaba. Su familia le pide que comprenda su necesidad de privacidad en este momento".

La pareja se casó en septiembre de 1991. Kelly dejó atrás a su famoso actor esposo John, a su hija Ella y a su hijo Benjamin de nueve años. ¿Te gustó el video de John con Ella?, ¿Crees que el actor ya se encuentra mejor después de vivir esta pérdida?