VIDEO: Jack Black cumple con el “WAP Challenge”... ¡En traje de baño!/Foto: Forucinema

Jack Black puede haber realizado el “WAP Challenge” un poco tarde, ¡pero está en él para ganarlo! El comediante publicó un video en Instagram y TikTok en el que se mostraba cómo se mojaba mientras hacía twerking y se retorcía en un pequeño traje de baño rojo al ritmo del hit de Cardi B y Megan Thee Stallion "WAP".

"Desafío aceptado", escribió Black, dando crédito a su excelente técnico en mangueras de agua, su hijo Tommy, en la leyenda del video.

Ni Cardi B ni Megan Thee Stallion han reaccionado al video todavía, pero muchos de los amigos famosos de Black compartieron su apoyo y deleite en la sección de comentarios de la publicación.

Willie Garson, de Sex and the City,le dijo a Black: "Therapy bill headin’ se dirige hacia ti, hermano". Xander Berkeley de The Walking Dead de AMC agregó: "Eres demasiado sexy para tu traje, amigo".

La estrella de Saturday Night Live, Melissa Villaseñor, básicamente declaró a Black como el ganador oficial del desafío, "¡Oye, eres el mejor, Jack Black!"

El WAP Challenge sigue dando de qué hablar

"WAP" fue lanzado el 7 de agosto y generó demasiada polémica por sus letras sexualmente positivas y críticas por su naturaleza explícita.

Tanto si lo amaban como si lo odiaban, las masas estaban escuchando. Debutó en el puesto número uno en la lista Billboard Hot 100 y simultáneamente rompió el récord de la semana de transmisión de apertura más grande para una canción en la historia de Estados Unidos.

La colaboración de Cardi B y Megan Thee Stallion generó polémica en las redes sociales. Sin embargo, su canción se volvió todo un éxito/Foto: El Universal

Como te hemos informado en La Verdad Noticias, diversas estrellas del cine, música y redes sociales decidieron realizar este atrevido reto de baile que fue creado por el bailarín y coreógrafo profesional Brian Esperon.

Aunque la canción y el challenge fueron duramente criticados en internet por su contenido sexual, “WAP” es uno de los temas que más se ha escuchado durante este año. ¿Crees que Jack Black hizo el mejor WAP Challenge?

