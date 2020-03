VIDEO: Itatí Cantoral manda fuerte mensaje por las mujeres de Oaxaca y México

Itatí Cantoral no pasó por alto la oportunidad de la atención obtenida tras su challenge en Tik Tok, pues la actriz mexicana mandó un fuerte mensaje a las mujeres de Oaxaca y México en su cuenta de Instagram mediante un video, el cual ha generado una rápida respuesta por parte de las mujeres previo al 8 de marzo.

La famosa actriz que encarnó al personaje de "Soraya Montenegro" en la telenovela "María la del barrio", sigue siendo de las favoritas del público, tanto de hombres como para mujeres, así que Itatí Cantoral aprovechó sumarse al movimiento femenino para exigir justicia contra el maltrato que sufren en la actualidad.

El mensaje de Itatí Cantoral

“México no estamos pintadas. Por las mujeres de Oaxaca y todo México, no más ácido, estoy con ustedes no al maltrato”, escribió la famosa actriz mexicana en su cuenta de Instagram para sus más de 1.4 millones de seguidores, quienes no dudaron en expresar su opinión en los comentarios.

Itatí Cantoral también anunció sumarse a la marcha de mujeres del 8 de marzo en la ciudad de méxico, invitando a sus seguidoras de Instagram portar una playera morada a las afueras del Teatro Jiménez Rueda, pues el mensaje que busca promover va ligado a las acciones marchando a lado de sus compañeras mexicanas.

Te puede interesar: Itatí Cantoral se niega a trabajar con Eduardo Yáñez y aquí te decimos la razón

“Super feliz que mi idola siga estos movimientos, a vestirse de morado por las que no están”, “Gracias Por Apoyar Esto, Te Admiro Demasiado”, “Bella , felicidades por promover el no más violencia”, “Por todas las mujeres!!”, son algunos de los comentarios que varias seguidoras de Itatí cantoral le dejaron en sus recientes publicaciones de Instagram.