VIDEO: Irina Baeva sufre incómodo momento en el programa Hoy

Una de las conductoras del matutino le hizo preguntas bastante incómodas

Pocos días después de que se diera a conocer que Gabriel Soto y Geraldine Bazán se encontraban en proceso de divorcio, el nombre de la actriz Irina Baeva salió a relucir de nueva cuenta, recordando sobre que ella podría ser la tercera en discordia y ahora vive un momento muy incómodo en Hoy.

#tbt #díademuertos Una publicación compartida por Geraldine Bazan (@geraldinebazan) el Nov 2, 2017 at 12:04 PDT

La actriz de 25 años de edad, Irina Baeva estuvo como invitada especial en el matutino de Las Estrellas, "Hoy".

@irinabaeva #LaEstrellaDeHoy Una publicación compartida por HOY (@programahoy) el Feb 5, 2018 at 9:25 PST

Ahí era obvio que sería entrevistada en referencia al escándalo que se ha visto alrededor de Gabriel Soto y su ex pareja Geraldine Bazán, situación que ella en contadas ocasiones ha negado rotundamente.

La actriz de 25 años de edad, quien trabajará nuevamente con el galán de las telenovelas en la puesta en escena ¿Por qué los hombres aman a las cabronas?, negó una vez más que exista un vínculo que no sea de amistad entre ella y Soto.

No, la verdad no me preocupa porque creo que ya aclaramos muchísimas veces las cosas, ya nos han preguntado a todos los involucrados de cómo están las cosas y por qué.

Irina Baeva vive un incómodo momento

La artista de origen ruso durante el programa "Hoy", fue cuestionada por la conductora Andrea Legarreta, quien le hizo una pregunta indiscreta a Irina:

"Si ya él está divorciado y entre ustedes se diera una relación, ¿te aventarías o no?

Una publicación compartida por gabrielsotoborja (@gabrielsoto) el Ene 27, 2018 at 8:38 PST

Asimismo, la bella actriz comentó:

“Realmente yo estoy muy emocionada ya por regresar al teatro. La verdad no me preocupa porque realmente nosotros ya trabajamos juntos, somos muy buenos amigos y nos llevamos bien y hemos platicado de esta situación y para nada ninguno de los dos está preocupado”.

Una publicación compartida por Irina Baeva (@irinabaeva) el Feb 5, 2018 at 11:34 PST

El cuestionamiento provocó la incomodidad de la actriz, quien respondió que no era el momento para abordar dicho tema, además de aclarar que ella no dejará de trabajar solo para que no hablen mal de ella como persona.

“Si la gente se empeña en relacionar, en hacer el triángulo amoroso porque siempre van a hablar, entonces uno no puede dejar de hacer las cosas solamente por temor a lo que vaya a decir la gente o a lo que vayan a pensar”, agregó.

Pero para Andrea Legarreta, esta no era una respuesta suficiente, ya que ahí no terminó el cuetsionamiento.

Ya que luego de lo que dijo Baeva, Legarreta, la hizo vivir un momento aún más incómodo, pues le preguntó si tendría un noviazgo con el apuesto Gabriel Soto.

"Si ya él está divorciado y entre ustedes de diera una relación, ¿te aventarías o no.

A lo que Irina respondió: “No hombre, yo creo que ahora no es el momento”.

La conductora de Hoy insistió con sus preguntas y aseveraciones a lo que Irina tajantemente contestó:

“Mira yo creo que en toda esta situación, todos los que están en el proceso ya saben qué fue lo qué pasó. Ni yo me meto en eso y la verdad es que no me incumbe, no me involucro, pero si en algún momento llega a pasar algo, la verdad es que mira yo dejo que la vida me sorprenda y que las cosas fluyan pero por lo pronto no”.

Checa el video del incómodo momento de Irina Baeva en Hoy:

¡Le gustan rubias!, amante de Gabriel Soto se tiñe el cabello para enamorarlo

Tal y como se la recetó el Doctor, al actor Gabriel Soto, todo indica que la supuesta amante del ex de Geraldine Bazán, hará todo lo posible para enamorarlo.

¡Le gustan rubias!, amante de Gabriel Soto se tiñe el cabello para enamorarlo

Irina Baeva dio una nueva sorpresa a sus fans; la actriz se ha renovado y mostró en Instagram su radical cambio de look.

La guapísima actriz nombrada como la tercera en discordia entre Geraldine Bazán y Gabriel Soto optó por una melena totalmente rubia, para despedirse de una vez por todas del castaño que usó por un tiempo. Emocionada, decidió revelar las primeras imágenes de su transformación.

blondes have more fun. ♀️ Una publicación compartida por Irina Baeva (@irinabaeva) el Ene 30, 2018 at 6:58 PST

Aunque no hay más detalles de la razón que tuvo para dar un giro a su imagen, el resultado fue extraordinario y le vino como anillo al dedo.

Sus seguidores no hicieron más que aplaudir su cambio, aunque también hubo quienes comenzaron a compararla con Geraldine Bazán, ya que ahora las dos lucen rubias y así es como le gustan las mujeres a Gabriel Soto.