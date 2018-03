VIDEO: 'Gomita' y 'Lapizito' causan revuelo al besarse cariñosamente

Aracely Ordaz, mejor conocida como 'Gomita', acostumbrada a estar en boca de todos debido a múltiples escándalos, ahora volvió a dar de qué hablar por permitir a su hermano Fredy, 'Lapizito', besarla de manera muy cariñosa y por muchos considerada inapropiada.

El famoso y también polémico payasito, subió hace unos días a sus historias de Instagram un video en el que aparece besando cariñosamente a Gomita en el cuello, por lo que fueron llamados 'raros' por varios de sus seguidores.

Esto pese a que anteriormente, Gomita había declarado que su hermano es muy seco con ella.

'No, no me grabes así, vamos a ver la de las ‘Cincuentas sombras de Grey'', dijo Gomita, a lo que el ex novio de Daniela 'Bebeshita' respondió 'ay no' y detuvo la grabación.

De acuerdo con el portal La Vanguardia, esta no es la primera vez que los hermanos causan polémica por su relación, ya que el año pasado Gomita besó en la boca a Fredy mientras él estaba desprevenido.

No cabe duda que ambos personajes no paran de crear controversia en las redes sociales, donde tienen miles y miles de seguidores, quienes también siempre están al pendiente de las locuras de ellos.

Lo casi último que hizo Gomita fue cuando la criticaron duramente en redes sociales luego de que se diera a conocer los resultados de sus últimas operaciones y que presumiera su según ella escultural cuerpo en las redes, pues en el video que publicó su abdomen luce deforme y hay quienes dijeron que tiene dos ombligos.

Pero definitivamente, la también conductora ha dejado súper claro que a ella no le importa lo que digan, pues ella esta feliz con lo que hace y principalmente con el cuerpo que las operaciones le ha dejado.