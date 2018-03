VIDEO: Galilea Montijo es balconeada en ‘Pequeños Gigantes’

Fue un video donde la conductora tapatía lucía totalmente irreconocible al inicio de su carrera.

La conductora mexicana, Galilea Montijo, de 44 años de edad, está a cargo una vez más del programa infantil Pequeños Gigantes, donde todos los domingos podemos disfrutar del talento de varios niños en canto, baile y actuación, pero en el último show, Gali fue balconeada.

Y es que la producción del programa 'Pequeños Gigantes' sacó fotos y videos de Galilea Montijo de cuando inició su carrera como actriz, pero haciendo un homenaje a su carrera terminaron 'balconeándola'.

Cero mamá celosa porrrrrr????? Una publicación compartida por GalileaMontijo (@galileamontijo) el Mar 18, 2018 at 9:42 PDT

Aunque intentaron hacer un homenaje, la producción del programa terminó humillándola en televisión abierta al estrenar la sección 'Los peque-expedientes'.

Galilea Montijo es balconeada en ‘Pequeños Gigantes’

Ahí se difundió un video que balconeo a Gali sobre el inicio de la carrera de la tapatía, donde los niños se sorprendieron al ver a la conductora que lucía irreconocible.

Con sus caras desencajadas, los niños del show decían no creer que esa mujer fuera Galilea Montijo y menos que su color de piel fuera tan oscuro.

Una publicación compartida por GalileaMontijo (@galileamontijo) el Mar 20, 2018 at 9:25 PDT



Muchos otros confesaron que la Gali de antes no les gustaba y ahora se ve mucho mejor, y como fue un programa en vivo a la también conductora del programa Hoy, no le quedó de otra más que aguantar los comentarios de los pequeños y reírse de ellos; así como justificar su look del pasado.

En el minuto 54 puedes ver el bochornoso video con el que Pequeños Gigantes balconea a Galilea: