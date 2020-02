VIDEO: "El Capi" Pérez le recuerda a Laura G su pasado con Gomita en “VLA”

“El Capi” Pérez tocó un tema delicado en Venga la Alegría sobre la conductora Laura G y Gomita en el programa “Sabadazo”, una de las relaciones más escandalosas de Televisa que siguen en polémica con “Gomita” Araceli Ordaz Campos sobre sus actuales cirugías plásticas y el bullying que recibió al ser menor de edad en la televisión.

Al parecer el humorista conocido como “El Capi” Pérez, decidió hacerle una broma pesada a Laura G sobre su pasado en Sabadazo, mismo que aún la persigue por varias polémicas con la actual influencer Gomita y fue con un sketch que El Capi recreó la famosa escena entre Laura G y Los Destrampados.

La pesada broma de El Capi con Laura G

La escena nos muestra a El Capi imitando a una conductora llamada “Capiaura G”, siendo una broma con Laura G y su penoso momento en Sabadazo:

“¡ya cállese!, ¡ya cállese señora!, está igual que en Venga la Alegría que no deja hablar a nadie ¿entonces para qué invitan a los especialistas si no los va a dejar hablar? Está igual aquí… si no le gusta váyase a otro circo, al de los Wapayasos o al de Lapizito… ah no a ese no la dejan entrar ¿verdad?”, dijo El Capi caracterizado de “Capiaura G”.

Aunque la broma estuvo dirigida a Laura G, la conductora no dejó de reírse por la creativa imitación de “El Capi” Pérez, cambiando por completo el incómodo momento que alguna vez vivió en televisión en vivo.

Laura G fue durante varios años una periodista de espectáculos en Televisa, pero actualmente es parte del equipo de Tv Azteca en el programa Venga la Alegría, un matutino donde “El Capi” Pérez ha tenido varias ocurrencias, que no siempre han sido tomadas como una simple broma, siendo el caso con el chef Mariano Sandoval.

