VIDEO: Danna Paola "expulsa" a Gibran de La Academia por llamarla “cul3ra”

Danna Paola expulsa a Gibran de La Academia por llamarla “culera”

La cantante del momento Danna Paola, eliminó a un participante de La Academia esto por haberla llamado “culera” dentro de la casa de alto rendimiento, tras una grave discusión en el área de los jueces, Danna Paola pidió a la audiencia no votar por Gibran emulando a la gran Lola Cortés.

Después de su interpretación, Gibran pasó a recibir sus críticas, cuál fue la sorpresa cuando Danna Paola tomó el micrófono y le dijo que lo hizo de maravilla, minutos después la furia se apoderó de “María Belén”, y el alma de Lucrecia salió a flote en televisión nacional en vivo.

“Es lo mejor que te he visto hacer, gracias, creo que la verdad has crecido muchísimo, eres un artista redondo, eres alguien muy disciplinado, alguien que ha hecho caso a sus maestros, es maravilloso. Tú dime ¿así no soy culera contigo?”. Cerró Danna Paola su falsa crítica.

Fue en ese momento que la familia de Gibran, quienes estaban contentos al escuchar la que había sido una falsa crítica, que cambiaron sus rostros y empezaron a escuchar las duras palabras de Danna Paola en contra del alumno que la había llamado "culera" en una de sus conversaciones diarias dentro de La Academia.

“Yo creo que es una falta de respeto insultar a una mujer, si así te refieres a mí por darte mis críticas no me quiero ni imaginar cómo hablas de Francely”, Señaló Danna Paola, quien efectivamente hablaba del video que circuló en redes sociales y se hizo noticia nacional tras darse a conocer que estos alumnos hablaron mal de ella.

Fue entonces que la venganza de Danna Paola llegó y es que ella aprovechando todo el poder mediático que tiene, descargó su furia y pidió una sola cosa a sus seguidores, lo cual cambiaría el futuro de Gibran dentro de la academia para siempre.

“Yo no vine aquí a ser tu amiga o a decirte lo que realmente quieres escuchar... Así que hay una persona que realmente admiro mucho dentro del teatro musical (Lola Cortés), alguien que tenía una frase muy bonita que la verdad amaba de broma, pero creo que en este momento la amerita y no sé qué opina el público pero; Ya no voten por él ”, con esto marco la sentencia del ahora ex alumno.

