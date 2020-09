VIDEO: Bruno Coccia protagonizó “Momento Covid” en Cantando 2020

Un “Momento Covid” se vivió en Cantando 2020, en Argentina, cuando después de su participación con Sofía Morandi, Bruno Coccia utilizando un spray antibacterial proporcionado por una joven de la producción, desinfectó todo su cuerpo, protagonizando sin duda alguna uno de los momento que pasará a la historia en este programa.

Lo curioso de esta interpretación, más allá del vestuario muy similar al de la artista que eligieron, fue la desinfección anti coronavirus que hicieron de inmediato apenas terminaron de cantar sobre el cuerpo de Bruno.

Se vive “Momento Covid” en Cantando 2020

Debe haber sido alcohol en gel en versión spray, ya que se lo rociaron inmediatamente por todo su cuerpo debido a que, durante la performance hubo momentos donde se tiró al piso, exponiendo su cuerpo con el contacto del suelo. “La voz de Bruno, creo que es una de las voces masculinas más lindas de esta pista. Sofía Morandi canta divino, pero Bruno”, dijo Laurita mientras el participante se rociaba todo el cuerpo con el producto. “Se tiene que desinfectar porque se tiró al piso”, comenzó a explicar su compañera.

“Se desinfectó todo”, dijo Ángel. "Momento de protocolo. Muy bien", cerró la instagramer. “Los looks que está pegando Bruno en cada gala. Que impresionante. Lo visten de todo, pobre y él se deja, me encanta”, comentó entre risas la conductora.

VIDEO: Bruno Coccia protagonizó “Momento Covid” en Cantando 2020

Desinfectan a Bruno Coccia en Cantando 2020

Cabe destacar que la pareja venía ya cansada de que les “pateen” su turno. El miércoles, cerca de las doce, Sofía Morandi hizo un descargo para dar a conocer su enojo con la producción del Cantando 2020: “Falta de respeto es que tengas que venir 3 o hasta 4 veces al pedo. Son las reglas del juego y jamás me quejé, ningún año, porque sé que es así! pero no en CADA RITMO y más sabiendo lo que implica HOY EN DÍA venir todos los días al estudio. Me molesta también por mi equipo”.

Te puede interesar: VIDEO: Laura Novoa rinde emotivo homenaje a su padre en Cantando 2020

Afortunadamente anoche pudieron llevar a cabo su turno de «ritmo libre». Eligieron “Tu veneno”, de Natalia Oreiro. Se vistieron muy similar al vestuario que usó la actriz para el videoclip; traje estilo “gatúbela”, de vinilo color negro, bien ajustado y al cuerpo, con hombreras sobresalientes. Obviamente de Brito le preguntó por sus descargos en contra de la producción por no haber podido cantar, y la excampeona del Bailando le contestó. “No estoy enojada por no entrar, eso lo entiendo”.

Con información de El Intransigente