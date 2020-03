VIDEO: Billie Eilish se quitó la blusa en un concierto y dio impactante mensaje

La cantante Billie Eilish dirigió un contundente mensaje a los asistentes de su concierto en Miami, Florida, Estados Unidos ya que en plena presentación (parte de su gira Where Do We Go?) comenzó a proyectar una serie de imágenes y videos en donde se le observaba quitandose la blusa al tiempo que daba un contundente mensaje.

El video se volvió viral ya que muchas personas comenzaron a publicarlo en sus redes sociales logrando que se propagara rápidamente en internet. Aquí abajo te dejamos exactamente lo que decía el contundente mensaje de la joven cantante.

“¿Te provocan mis hombros?

¿Y mi pecho? ¿Soy yo mi estómago? ¿Mis caderas? El cuerpo con el que nací, ¿no es el que querías? Si llevo lo que me es cómodo, no soy una mujer, Si me quito las capas, soy una pu** y, aunque nunca has visto mi cuerpo, tú lo juzgas y me juzgas a mí por él”; dice en el video.

Este mensaje se da en el marco del día de la mujer en México y durante decenas de protestas en todo el mundo en contra de la violencia de género, ya que como bien sabemos el acoso a las mujeres es un hecho constante que genera indignación. Además que cada vez hay más casos por feminicidio en el mundo entero.

Billie Eilish tiene un estilo único

La cantante Billie Eilish tiene una forma muy característica de vestir. Su ropa suele ser holgada y usa tallas muy amplias. Esto con la finalidad de no ser sexualizada y no sufrir acoso por su cuerpo. Esto lo ha dado a conocer en varias entrevistas y abunda que quiere que el público la conozca por su talento.