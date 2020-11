VIDEO: Acusan a Chuponcito de ACOSO SEXUAL ¡Escándalo!

José Alberto Flores, conocido popularmente como Chuponcito, fue acusado de acoso sexual por parte de su ex asistente personal Carla Oaxaca, quien además reveló que el comediante ha violentado a más mujeres.

De acuerdo a la información publicada en varios medios, el famoso ‘payasito’ enfrenta una demanda por acoso sexual, luego de que su ex asistente revelara que fue víctima de violencia sexual desde el 2017 hasta el 2020.

Según el testimonio de Carla Oaxaca, Chuponcito no sólo le enviaba mensajes de acoso, sino que la tocaba de forma ‘morbosa’, llegando al grado de quererla besar sin su permiso. Acusándolo además de haberla despedido injustificadamente.

Aunque el comediante no ha realizado ninguna declaración al respecto, el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante aseguró que el famoso ‘payasito’ negó todo de lo que se le acusa, señalando que iniciará un proceso legal para aclarar la situación.

Sin embargo, por su parte, Carla Oaxaca ha ofrecido varias entrevistas a los medios de comunicación, donde ha denunciado los comportamientos inapropiados de Chuponcito, asegurando que existen más mujeres implicadas.

“Hay más mujeres involucradas. No me gustaría entrar en esos detalles… El señor sabe lo que ha hecho, no me corresponde a mi; le corresponde a cada una de ellas hablar”