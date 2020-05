¡VETADAS! Televisa impone castigo a Angélica Vale por sus declaraciones

Las declaraciones que Angélica Vale y su madre Angélica María hicieron en contra de Televisa durante una transmisión realizada en su canal de Youtube han tenido graves consecuencias, pues se ha dado a conocer que los ejecutivos de dicha televisora han decidido vetarlas por tiempo indefinido.

Hace un par de días te informamos que Angélica Vale y su madre habían despotricado en contra de Televisa al asegurar que echaban a perder sus telenovelas por tantos cambios que le hacían los productores a los guiones y que esto provocaba que los actores vivieron momentos de estrés pues tenían que adaptarse a las nuevas historias.

De igual manera se sabe que la protagonista de “La Fea Más Bella” no ha tenido participación en alguna telenovela desde hace dos años, por lo que se cree que sus declaraciones son producto de su enojo al no encontrar trabajo pues ella misma reveló en su transmisión que los productores no le han llamado a ella ni a su madre en mucho tiempo.

Angélica Vale ha causado la ira de Televisa

Las declaraciones de Angélica Vale llegaron a los oídos de los altos mandos de Televisa, quien no tardó en tomar represalias en contra de la actriz y de paso también castigó a Angélica María pues se sabe, gracias al sitio Chacaleo, que ambas celebridades han sido vetadas y no podrán participar en nuevos proyectos en un tiempo indefinido.

Aseguran que la empresa de Emilio Azcárraga Jean ha dado la orden de que no se deje entrar a la actriz ni a su madre a las instalaciones de la televisora de San Ángel y tomaron la decisión de vetarlas por tiempo indefinidos pues el fracaso de la telenovela “Mañana será otro día” demostró que ya no es del interés del público televidente.

Con este veto que Televisa le ha dado a Angélica Vale y a su madre se ha perdido toda oportunidad para que ambas regresen a la televisión mexicana y ahora solo quedará la esperanza de que Netflix atienda su petición realizada durante la transmisión para que las tome en cuenta en algún proyecto.

