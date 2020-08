V y los chicos de BTS hablan acerca de sus rumores más famosos

Desde su debut en 2013, V y los chicos de BTS han sido protagonistas de diversos rumores que lo involucran en distintos ámbitos de su vida privada como relaciones sentimentales con otras idols, el cuestionamiento de su increíble éxito y algunas controversiales declaraciones que realizan ante la cámara sin el afán de ofender a nadie.

El hecho de que BTS se haya convertido en una de las boybands surcoreanas más exitosas del momento no los exenta de estar envueltos en rumores que a más de uno hacen enloquecer y en esta ocasión te daremos a conocer cuál es la verdad acerca de ellos, misma que fue revelada por V y los demás chicos.

BTS es una de las boybands surcoreanas más exitosas del momento.

BTS aclara todos los rumores acerca de ellos

La carta de amor de Suga

Hace varios años comenzó a circular una historia que aseguraba que Suga estaba arrepentido de no haber sido un mejor novio para una chica que conoció en su secundaria y que no supo valorar, tiempo después se supo que esta historia era falsa y que si escribió una carta pero que no fue de amor ya que solo se trataba de un proyecto escolar.

Varios rumores han perseguido a los chicos de BTS desde que dio inicio su carrera musical.

La virginidad de RM

ARMY se cuestionaba sobre si RM ya había perdido la virginidad, pero nadie se esperaba que el idol respondiera a esta atrevida pregunta con una sinceridad que a más de una dejó con la boca abierta y no, no es virgen. Añadió que le gustaría volver a estar en la cama con la mujer con quien perdió su inocencia.

V y los chicos de BTS aclaras al ARMY todos los rumores acerca de ellos.

Romance entre Suga y Suran

El hecho de que Suga y Suran hayan colaborado musicalmente en más de una ocasión provocó que surgen rumores de una posible relación sentimental, misma que fue negada por BigHit Entertainment.

BTS iba a desaparecer

Aseguran que ‘O!RUL8,2?’, su primer EP con BigHit Entertainment iba a ser el último, esto debido a que la agencia no tenía dinero suficiente para impulsar la carrera de los idols pero gracias a algunos préstamos y al buen recibimiento del grupo a nivel internacional, es que pudieron sacar a la empresa adelante.

