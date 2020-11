V revela la canción de BTS que lo define totalmente ¿Puedes adivinar?

BTS, la famosa banda surcoreana de K-Pop, está muy orgullosa del éxito que han logrado en los últimos años.

El septeto también obtuvo una nominación por primera vez en los próximos Premios Grammy 2021 que se celebrarán en enero del próximo año.

Ahora, BTS apareció en la última portada de la revista Esquire y habló con todo su corazón sobre las canciones que han lanzado hasta ahora y lo que significan hasta ellos.

El ARMY siempre está asombrado por los cantantes V, Jimin, J-Hope, Suga, RM, Jin y Jungkook, así como el arte y música que está presente en cada una de sus obras, por ejemplo, sus colores representativos.

El púrpura ha sido un color muy especial para BTS cuando Esquire le preguntó a la banda al respecto, V dijo: "¿Sabes lo que significa el púrpura? El púrpura es el último de los colores del arco iris. El púrpura significa que confiaré en ti y te amaré durante mucho tiempo. Me lo acabo de inventar".

V en el vídeo oficial de "Dynamite", ahora con 21 millones de reproducciones

Pero aún más importante, son las canciones. Al respecto, V también reveló la canción de BTS que siente que lo define totalmente.

¿Qué canción de BTS define a V?

V compartió que "Dynamite" es la canción que siente que ha definido su persona, de todas las canciones que ha hecho con BTS.

"Creo que todo el concepto, el motivo, los atuendos eran realmente yo. Los atuendos realmente me quedaban y la coreografía no era tan difícil, así que pude relajarme y bailar un poco más".

Por su parte, sus compañeros eligieron canciones como 'Fire' (Suga), 'We are Bulletproof: the Eternal' (Jungkook), lo que ha fascinado al ARMY.

Te recomendamos leer: Kim Tae-hyung: La vida de V de BTS: Su verdadera historia

¿Cuál canción de BTS asocias con cada con cada miembro? Comparte tu opinión con más lectores de La Verdad Noticias en los comentarios.

¿Cuándo llegará la vacuna contra el COVID-19 a México? Síguenos en Google News y mantente informado.