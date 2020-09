V recibe de este miembro de BTS sabios consejos sobre su mixtape en solitario

KTH1, el apodo no oficial de los fans para el próximo mixtape en solitario del miembro V de BTS, está en camino. Pero en un episodio reciente del reality show In the Soop , V se sinceró con su compañero de banda J-Hope sobre algo de su nerviosismo por lanzar la nueva música.

En In the Soop , los miembros de BTS se sumergen en pasatiempos como pescar, pintar y disfrutar con té helado un juego de ping pong. El quinto episodio del programa se emitió esta semana, y en él, J-Hope y V viajan juntos en un automóvil y hablan sobre KTH1.Cuando J-Hope pregunta si ha terminado de planificar, V responde, "Algo", según la traducción oficial.

"Nuestros fans estarán muy felices cuando se publique", dice J-Hope. Luego, V admite que está "un poco nervioso porque es mi primer mixtape", y agrega que no está seguro sobre la planificación y la fecha exacta, y que podría ser lanzado en el momento en que se emita un episodio de In the Soop.

Hasta ahora, los miembros de la banda RM, Suga y J-Hope han lanzado mixtapes en solitario, mientras que Jungkook y V han compartido que los suyos están en progreso. En respuesta a las preocupaciones de V, J-Hope se basa en su propia experiencia en solitario.

Consejo de J-Hope a V de BTS

"No creo que debas sentirte demasiado presionado por un mixtape", dice. "Simplemente haz lo que quieras hacer y muestra la música que quieres mostrar. No estás tratando de ganar algo grande con eso".

"Sí, estoy haciendo esto porque quiero que nuestros fans lo escuchen", dice V. "Hago esto porque quiero compartir la música en la que he estado trabajando y que amo, pero me preocupa un poco que parezca que lo estoy haciendo para lograr algo, cuando eso es completamente no en mi interés. "

A lo que J-Hope responde con una sabiduría muy sabia sobre embarcarse en un trabajo creativo. “Es imposible no tener expectativas porque es tu primer lanzamiento”, dice.

"Dado que esta es tu primera vez, tendrás ciertas expectativas sobre la atención y el amor que recibirás. Pero esta no será tu última liberación, lo que sea que estés sintiendo ahora, todo va en una dirección positiva. Ya sea que se trate de entusiasmo por el lanzamiento o de lo que sienta acerca de lo que traerá el mixtape. De cualquier manera, va en la dirección correcta. Está probando algo nuevo. Eso en sí mismo es un reflejo de que va en una buena dirección. Haz lo que quieras hacer. Toma todo lo que obtengas y diviértete. Creo que debería ser suficiente".

J-Hope le dio un sabio consejo a V de BTS sobre su nueva canción, ¡que tiernos!.

Es un excelente consejo, y definitivamente sigue lo que BTS le dijo recientemente a Teen Vogue sobre el nuevo álbum en el que están trabajando como grupo, y lo que han aprendido en los tiempos turbulentos del año pasado.

"Decidimos aceptar nuevos desafíos y ser más flexibles, especialmente con nuestra música en estas circunstancias sin precedentes", dijo BTS hace unas semanas después de lanzar su sencillo "Dynamite", ahora un éxito en las listas de éxitos. "La música lo es todo para nosotros, y podemos decir honestamente que nos apasiona cantar y bailar más que nadie".