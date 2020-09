¿V de BTS tiene mala higiene? Esto es lo que dice ARMY del idol ¡OMG!

Los idols de BTS son expertos en rutinas de belleza y cuidado de la piel. Sin embargo, el mundo de la fama y la belleza no siempre garantiza que las celebridades tengan la mejor higiene. Personalidades famosas como Robert Pattinson de Crepúsculo era conocido por pasar semanas sin lavarse el cabello y tener mal olor corporal.

Parece difícil de creer, pero hay otras celebridades que también tienen mala higiene. Por extravagante que parezca, incluso el miembro de BTS, Kim Taehyung, también conocido por su nombre artístico V, es sospechoso de tener poca higiene, o al menos eso es lo que algunos miembros de ARMY piensan.

TaeTae y su cabello

Parece poco probable que alguno de los miembros del famoso grupo de K-Pop BTS tenga poca higiene. Todos son estrellas de rostro fresco con la mejor rutina de cuidado de la piel de la ciudad. El grupo también ha realizado tutoriales de belleza en YouTube, revelando todos sus trucos y secretos para el cuidado de la piel.

Sin embargo, los fanáticos creen que el miembro de BTS V no se está cuidando lo suficiente, especialmente cuando se trata de su cabello. Cuando BTS ganó reconocimiento por primera vez en Estados Unidos, V fue criticado a menudo por su peinado, especialmente durante la era de Fake Love.

En ese momento el idol de BTS se peinaba el cabello en forma de salmonete. La estrella emitió una declaración en Instagram en donde explicó por qué optó por hacerlo más largo en ese momento. “Mucha gente piensa que no me gusta, pero realmente me gusta, por eso lo hice”, explicó la estrella.

En estos días, el "chico malo" de BTS ha domesticado su melena vistiendo una apariencia más elegante y recortada. En la mayoría de sus fotos y videos de Instagram, la estrella ahora hace alarde de su nuevo cabello alisado. El nuevo peinado se adapta claramente a V y muestra que realmente está empezando a preocuparse más por su rutina de cuidado personal.

Los estornudos ruidosos de V

Todo el mundo tiene algunas funciones corporales que simplemente no puede controlar. Todos hemos tenido ese momento embarazoso en el que bostezamos cuando no deberíamos haberlo hecho. Kim Taehyung es tan humano como el resto de nosotros, pero a veces la estrella olvida sus modales.

En un video de YouTube que rinde homenaje a "V Being Himself part 2", se ve a la sensación pop estornudando ruidosamente. En un momento, incluso se gira para estornudar sobre uno de sus compañeros de banda y se ríe. En la sección de comentarios, los fanáticos comentaron sobre su estornudos fuertes, llamándolos "desagradables".

¿Tabaquismo y mal aliento?

Las sospechas de los fanáticos sobre la mala higiene de Kim Taehyung, se hicieron más fuertes en el lanzamiento del video navideño hecho por BTS en 2019. Las fuentes indican que el clip se retiró rápidamente después de que los fanáticos señalaran la toma de un cigarrillo electrónico junto a V en el piso.

Por supuesto, la escena fue retuiteada por ARMY en todas partes, lo que llevó a muchos a trollear al cantante en línea. Muchos fanáticos reprendieron al cantante por "arruinar su voz". Las imágenes del cigarrillo electrónico de V han afirmado además que el cantante no se está cuidando adecuadamente.

Un fan escribió que "parecía como si tuviera mal aliento todo el tiempo". Otro hizo referencia a un videoclip que mostraba a Jimin diciéndole a V que su aliento olía mal. Nosotros esperamos que eso no sea cierto pero, algunos miembros de ARMY han dicho que una imagen dice mil palabras.

A pesar de todo ARMY cree que V es adorable

Kim Taehyung claramente ha estado trabajando mucho en cuidarse a sí mismo, especialmente ahora que es una megaestrella en Hollywood. El miembro de BTS todavía tiene mucho odio en su camino, pero también tiene una base de fans aún mayor que se vuelve loca por él.

Los fanáticos incluso piensan que su apariencia con la cara descubierta es mejor que cuando está maquillado. El idol del grupo K-Pop a menudo ha aparecido en transmisiones en vivo sin usar ningún producto en su rostro, y los fanáticos se desmayan con su apariencia.

Muchos de ellos han notado que es guapo en cualquier entorno, ya sea que se relaje por naturaleza o incluso cuando se esté despertando. A los fanáticos incluso les gusta el hecho de que hace alarde de sus granos en las transmisiones en vivo, aún convencidos de que es el chico más hermoso que jamás hayan visto.