V de BTS se lleva la corona como el artista MÁS GUAPO del K-Pop en 2020

Con más de 200 artistas del K-pop (masculinos) nominados para The Most Handsome Faces of K-Pop Artist of 2020, no es una sorpresa que el miembro V de BTS, también conocido como Kim Taehyung, haya sido coronado como el ganador gracias a sus sorprendentes imágenes que ARMY simplemente no puede tener suficiente.

TaeTae casi se ha convertido en un elemento permanente en el n. °1 cuando se trata de cualquier lista de 'guapos' y podemos ver por qué.

Además, todos los miembros de BTS encontraron un lugar como “Los rostros más guapos de artistas del K-Pop del 2020” con Jungkook tomando el No. 4, Jin en el No. 19 y Suga en el No. 34. Mientras que Jimin tomó el No. 43, J-Hope se ubicó en el No. 55 y RM en el No. 65.

Otras artistas que entraron en el Top 10 con V de BTS

En cuanto al Top 10, en el No. 2 está el miembro de ASTRO Cha Eun-woo, quien actualmente está robando corazones como Lee Su-ho en True Beauty.

En el número 3, tenemos al magnífico líder de NCT Taeyong, mientras que en el número 5, el miembro de TREASURE, Haruto, encontró un lugar. Xiumin, miembro de EXO, ocupó el puesto 6, mientras que WinWin, miembro de NCT, ocupó el puesto 7.

El amado líder de EXO, Suho, ocupó el puesto 8, mientras que Yuta, miembro de NCT, ocupó el puesto 9. Tuvimos a Hyunjin de Stray Kids asumiendo el control del No. 10.

Mientras tanto, BTS ARMY se está preparando para el 25 cumpleaños de Taehyung, que es el 30 de diciembre. Seguramente los millones de fans del idol están preparando enormes sorpresas para celebrar al considerado uno de los más guapos de los Bang Tan Boys.

TaeTae es uno de los idols más atractivos del K-Pop, pero también uno de los más talentosos y con una enorme cantidad de fans/Foto: India TV

Como te hemos informado en La Verdad Noticias, esta no es la primera vez que V recibe un título tan importante como este. Ya que el miembro de BTS sabe que es uno de los hombres más atractivos de su género musical e incluso ha sido elegido uno de los más guapos en todo el mundo.

Te recomendamos leer: Kim Tae-hyung: La vida de V de BTS: Su verdadera historia

¿Crees que V es uno de los idols más guapos del K-Pop?, ¿Algún día algún otro artista le podrá robar este título? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

