V de BTS se convierte en un sexy estudiante y enloquece al ARMY (VIDEO)

Kim Taehyung, mejor conocido como V de BTS, demostró que es capaz de digerir cualquier estilo de moda. Recientemente, su estilo de uniforme escolar ha llamado la atención de muchas personas, pero principalmente del ARMY.

El 20 de octubre, “Run BTS!” regresó con un juego de clase que estuvo marcado por el caos. El episodio comienza cuando los miembros seleccionan a un compañero para participar en un juego de palabras en coreano, seguido de "encuentra la diferencia".

Debido a que el tema es el aula, todos los miembros del popular grupo (excepto Jin, que es el maestro) visten uniformes escolares. RM y los otros chicos de BTS sin duda se ven hermosos con sus respectivos uniformes.

Sin embargo, fue V quien se llevó todas las miradas debido a su estilo de "estudiante modelo". Los fanáticos quedaron enamorados con la combinación perfecta del uniforme y su cabello lacio. Su estilo realmente encajaba con el papel de presidente de la clase que estaba interpretando en el episodio.

Los fans enloquecieron con la apariencia de V

Como era de esperarse los comentarios no se hicieron esperar en redes sociales: "Si estuviera en la misma clase que TaeTae, me habría enamorado de inmediato", comentó un ARMY. "Kim Taehyung conquistará los corazones de todas las estudiantes con su cabello lacio", concluyó otro.

Mientras tanto, BTS realizó recientemente su concierto en línea "MAP OF THE SOUL ON: E" el 10 y 11 de octubre. Este concierto batió récords al ganar 993 mil espectadores. BTS también estará consintiendo a los fans a través de su último álbum "BE", que será lanzado el próximo 20 de noviembre.

Como ya hemos mencionado en La Verdad Noticias, BTS mostrará una faceta mucho más enriquecida como artistas en este álbum. Los chicos han trabajado de manera cuidadosa en “BE”, involucrándose en todos los aspectos posibles como la composición y la toma de decisiones.