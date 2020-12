V de BTS se convierte en el mejor artista masculino de K-Pop 2020

BTS y Kim Taehyung volvieron a demostrar su poder en los charts musicales, el idol del K-pop posicionó sus canciones dentro de los 10 temas con más reproducciones en Spotify.

Los Bangtan Boys usaron el periodo de aislamiento social para la creación de su tercer álbum de 2020, recientemente la banda presentó 'BE', un proyecto sincero que mostró la faceta más hogareña y emotiva de los 7 idols.

V aumenta su popularidad en el mundo

BTS es famoso a nivel global, son representantes de la Ola Corena o Hallyu. Los integrantes probaron sus talentos por separado y V prestó su voz para importantes OST de populares dramas coreanos.

'Sweet Night' es una balada que reflejó el lado más sensible de Taehyung y el track formó parte de la banda sonora de la serie 'Itaewon Class', la melodía se colocó en los mejores puestos de las plataformas musicales online y charts.



V de BTS la rompe como solista

Taehyun rompió un nuevo récord en Spotify, colocó sus canciones en solitario como las más escuchadas por el público internacional, lo que le dio un nuevo título como el mejor artista masculino de K-Pop de 2020.

Spotify Daily Data reveló la lista de los artistas más reproducidos en la app y top de artistas masculinos de K-Pop con más éxito en el año 2020, Kim Taehyung se colocó en el noveno lugar con 'Sweet Night'.



V ostentó el lugar número 42 en la lista general de cantantes más escuchados en Spotify, la gente reprodujo millones de ocasiones los temas: 'Winter Bear', 'Even If I Die, It's You', 'Stigma' y 'Singularity'.

BTS no se quedó atrás, fue el tercer grupo de pop coreano más escuchado en Spotify durante noviembre de 2020, el streaming de la agrupación sumó más de 700 millones de reproducciones a nivel internacional.

