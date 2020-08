V de BTS revela sus más grandes sueños ¿Qué planea el idol?

V de BTS habla sobre sus mayores sueños, y planes para el futuro, con los cuales ha encantado al ARMY, quienes esperan ansiosamente música nueva del idol y sus compañeros.

Los miembros de BTS discutieron sus sueños así como su nuevo álbum en japonés, "Map of the Soul: 7 The Journey", y V conmovió especialmente a sus fans por sus esperanzas para el futuro.

V envía sus mejores deseos al ARMY ante el coronavirus

V comentó que su sueño ahora es que el mundo y la humanidad superen rápidamente la contingencia debido a la pandemia de COVID-19, que ha dejado millones de contagios y fallecimientos.

Taehyung de BTS también agregó que ya quiere actuar para sus fanáticos en conciertos y otras actuaciones, por lo que espera que la situación mejore lo suficiente para hacer seguro el regreso a los escenarios.

BTS preparan el estreno de nuevo álbum

BTS está promocionando el estreno mundial del material discográfico, "Map of the Soul: 7 The Journey", y como parte de las actividades los idols tuvieron esta entrevista especial donde además de dar algunos detalles de su álbum, compartieron sus sueños más grandes.

Además los miembros de BTS aprovecharon la oportunidad para enviar saludos a sus seguidores y a la audiencia que está esperando el lanzamiento del material discográfico en el idioma japonés, "Map of the Soul: 7 The Journey".

Recientemente, los chicos de BTS conversaron con la revista Vogue en su edición de Japón, los ídolos de Big Hit Entertainment revelaron el proceso creativo y musical del álbum "Map of the Soul: 7 The Journey", que el ARMY espera ansiosamente, ¿Eres parte de su fandom? Dinos en los comentarios.