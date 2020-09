V de BTS revela las razones del lanzamiento de su mixtape 'KTH1'

V de BTS les dio a los fans otro teaser para su muy esperado primer mixtape en el episodio 5 de "In the Soop".

El miércoles 16 de septiembre, episodio del reality show, V, cuyo nombre de nacimiento es Kim Taehyung, habló sobre su próximo mixtape, que los fans de BTS han apodado "KTH1", mientras él y J-Hope estaban en un auto y de regreso al lago 192 de Corea del Sur.

Cuando V dijo que estaba nervioso por la reacción de los fans a sus canciones, J-Hope, quien lanzó su propio mixtape, "Hope World", en 2018, le dio algunos consejos al joven.

"No creo que debas sentirte demasiado presionado por un mixtape", explicó J-Hope. "Simplemente haz lo que quieras hacer y muestra la música que quieres mostrar. No estás tratando de ganar algo grande con eso".

J-Hope le dio un sabio consejo al integrante de BTS.

V confesó que teme que sus intenciones de lanzar un mixtape, que es darles a los fans la oportunidad de escuchar las canciones que le gustan, sean malinterpretadas.

Esto dijo V de BTS sobre su mixtape

"Sí, estoy haciendo esto porque quiero que nuestros fans lo escuchen", compartió V. "Hago esto porque quiero compartir la música en la que he estado trabajando y que amo, pero me preocupa un poco que parezca que lo estoy haciendo para lograr algo, cuando eso no es mi interés”.

Más adelante en el episodio de "In the Soop", el cantante de BTS reveló fragmentos de una canción sin título de su mixtape, lo que generó un gran revuelo en línea.

Curiosamente, esta no es la primera vez que V les da a los fanáticos una vista previa de su mixtape. En julio, V compartió un fragmento de una canción en Twitter, junto con el mensaje: "Hoy es un día en el que extraño a ARMY tanto ... tanto. Aunque no esté completo, ¡espera y escucha este spoiler!"

El cantante luego borró el clip , pero para entonces, los fans ya lo habían capturado y compartido. El 25 de agosto, V lanzó otro teaser para su mixtape en un episodio anterior de "In The Soop".

En cuanto a la fecha de lanzamiento del mixtape, V reveló en una entrevista de agosto subida al canal de YouTube de BTS que esperaba dejarlo para fin de año. Se espera que el mixtape tenga al menos ocho canciones.

Además del próximo mixtape, V y sus compañeros miembros de BTS se están preparando para el lanzamiento de su próximo álbum.