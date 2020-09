V de BTS recuerda cuando fue víctima de bullying ¡Te hará llorar!

V de BTS recuerda el día en que fue víctima de bullying ¡Te hará llorar!

Kim Taehyung, mejor conocido por su nombre artístico V, fue uno de los últimos miembros en ser presentado al público mientras BTS se preparaba para debutar. El carisma de TaeTae fue una de las razones por las que la agencia lo presentó al público una semana antes de que BTS debutara.

Al unirse a BTS, V se convirtió en uno de los miembros que tenía más fans femeninas junto con Jimin. Se sabe que Taehyung asistió a la Escuela de Artes de Corea. Aparentemente, antes de debutar con BTS, V ya era un chico Ulzzang (atractivo), motivo por el cual muchos de sus compañeros celosos le hacían bullying.

Kim Taeyung, mejor conocido como V de BTS, compartió una de las historia más tristes de su pasado

La historia de V como aprendiz en Big Hit Entertainment es realmente una gran fortuna. En el pasado, TaeTae solo animaba a sus amigos apasionados por audicionar en Big Hit Entertainment. Un día Taehyung también llegó a la compañía a pesar de que no tenía la intención de asistir a la audición.

Pero aparentemente, la compañía le ofreció a V participar en la prueba. En ese momento el idol de BTS se sorprendió, luego llamó a su padre para pedirle permiso y hacer la audición. Ahora V ha tenido mucho éxito al convertirse en una mega estrella mundial junto con los otros seis miembros de BTS.

Big Hit Entertainment le ofreció a V participar en la audición

Al ser una mega estrella exitosa en BTS, V no olvida fácilmente la historia de acoso o el caso de bullying que experimentó mientras aún estaba en la escuela. Resumido por Pikiranrakyat-bogor.com de Koreaboo, durante una oportunidad de transmisión en vivo, V compartió sus pensamientos sobre su experiencia con el bullying.

El día que V fue victima de bullying

TaaTae reveló que su amigo lo había invitado a su fiesta de cumpleaños, pero a propósito le dio la dirección equivocada. Como resultado, V, que estaba pulcramente vestido y listo para asistir a la fiesta, no sabía a dónde ir después de llegar a la última dirección que le había dado su amigo.

Taehyung esperó tres horas afuera de la casa en esa dirección con regalos mientras trataba de averiguar en donde era la fiesta. “Fui allí y le di un regalo y le dije: 'Es hora de que me vaya a casa ahora, así que me voy'. y me fui. Recuerdo haber llorado tan fuerte cuando caminaba a casa", dijo V.

Se reveló que su amigo le dio a V la dirección incorrecta porque estaba celoso de él. A pesar de que estaba herido, TaeTae decidió perdonar a esa persona. "En realidad, más tarde se reveló que estaba muy celoso de mí. Después de un tiempo, admitió estar celoso, porque me llevo bien con nuestros amigos", dijo.

TE PUEDE INTERESAR: Así era V de BTS cuando iba a la guardería ¡ARMY muere de amor!

"Honestamente, es algo que sucedió en la escuela primaria, y todavía somos jóvenes. Se disculpó sinceramente conmigo unos dos años después", dijo. "Estuvimos un tiempo incómodos por el incidente, pero como se disculpó sinceramente conmigo, le agradezco", dijo V.