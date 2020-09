V de BTS molestando a Jungkook en su cumpleaños ¡Lo mejor que verás hoy!

¡V y Jungkook recordarán este cumpleaños en los próximos años! Los cantantes de BTS no solo celebraron el cumpleaños número 24 de Kookiehoy, sino que también celebraron su canción recientemente lanzada, “Dynamite”. El nuevo tema del grupo K-Pop debutó en la cima del Hot 100 de Billboard.

La noticia de que encabezaban las listas dejó a los fans y a los integrantes del septeto emocionados. Los miembros confesaron dormir hasta tarde, luego se reagruparon para un VLive para celebrar el cumpleaños de Jungkook y luego se dirigieron al estudio, donde Kim Taehyung hizo de las suyas.

Kim Taehyun, mejor conocido como V de BTS, compartió un divertido video en Twitter donde se le ve molestando a Jungkook en su cumpleaños

V, el idol que está en boca de todos, compartió un clip para revelar que Kookie estaba agotado después de un día abrumador. En el video compartido en Twitter, un dormilón JK estaba descansando en una silla mientras Taehyung intentaba molestarlo y mantenerlo despierto.

Según varias traducciones de los fans, TaeTae le preguntó al cantante de Still With You: "Cantante número uno de Billboard, ¿tienes sueño?" mientras se aferra a sus mejillas. Un JK cansado respondió, "sí" antes de que el cantante de Winter Bear preguntara, "¿Cuánto sueño?" a lo que la cantante agregó, "mucho".

V felicita a Jungkook

Taehyung continuó felicitando, "Jungkookie, feliz cumpleaños para ti... ¿tú?" y Jungkookie respondió adorablemente, "Sí, feliz cumpleaños. Primero en Billboard, ¡felicitaciones! Felicitaciones, ¿de acuerdo?". El idol de BTS compartió el video con la leyenda: "¿Feliz cumpleaños Jungkook?".

Cabe recordar que recientemente, un collage con fotografías de los miembros de Bangtan Sonyeondan fue publicado también en Twitter. En la imagen Jungkook se encuentra en el centro mientras V y los otros integrantes del grupo sostienen una estrella dorada en la que se lee ‘Feliz cumpleaños’ sobre un listón blanco.