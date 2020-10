¿V de BTS está saliendo con Kim Yoo-Jung? Aquí están todos los detalles

Las citas son un tema complicado cuando se trata de BTS. Ninguno de los siete miembros ha tenido una relación pública desde su ascenso a la fama en 2013, y todos los lazos románticos que han tenido con otras celebridades y otros grupos de K-pop han sido circunstanciales.

Este ha demostrado ser el caso del miembro de BTS V y la actriz coreana Kim Yoo-Jung. Hubo rumores de que el cantante y la actriz estaban saliendo después de que apareciera una serie de fotos en las redes sociales en enero.

La actriz Kim Yoo Jung y V

Fueron dos fotos las que estuvieron circulando en un principio, en la primera se podía ver a V en el metro y en la otra imagen a Yoo-Jung en el mismo metro. Esto llevó a la especulación de que estaban viajando juntos.

Los fanáticos comenzaron a retocar fotos adicionales de Kim Taehyung y Kim Yoo-Jung juntos, complicando aún más el asunto. Algunos incluso especularon que V y Kim Yoo-Jung estaban en el metro en diferentes días, lo que efectivamente dejó de lado el rumor.

V y Kim Yoo-Jung estaban en el metro en diferentes días

La fan número uno de V

Esta no es la primera vez que V ha estado vinculado sentimentalmente con alguien. Según los informes, la superestrella de BTS era cercana a una fan llamada "Hi" en 2015, y muchos especularon que la pareja podría estar teniendo un romance secreto. Sin embargo, hay un poco más de evidencia para apoyar este rumor.

V publicó repetidamente capturas de pantalla de lo que Hi subió a las redes sociales y se le vio usando un anillo que, según los informes, Hi le envió como regalo. El cantante de BTS intercambió varios obsequios con Hi, incluido un iPhone que se le vio usando durante varias transmisiones en vivo.

V era cercano a una fan llamada "Hi"

Los representantes del sello discográfico de BTS, Big Hit Entertainment, negaron los rumores. "Si bien es cierto que Taehyung y una chica misteriosa son solo una relación de fan y estrella, hasta donde sabemos, nunca estuvieron saliendo", declararon los representantes.

“No sabemos cómo salieron estos rumores, pero sospechamos que la niña creó un escándalo para que los medios reprodujeran su delirio. En su lugar, centra tu atención en el próximo álbum de Bangtan Boys", dijo el sello discográfico.

V y su lucha por conocer gente

V ha guardado silencio sobre sus intereses románticos desde que saltó a la fama, pero ha mencionado sus sentimientos hacia el amor y las relaciones durante las sesiones grupales de preguntas y respuestas.

Al cantante se le pidió consejo sobre una amistad que se desmorona y él respondió diciendo: “Si quieres maquillarte, hazlo, pero si no, no lo hagas. Si siente que esa persona quiere reconciliarse, simplemente acéptelo".

V y su lucha por conocer gente

V también respondió a una pregunta sobre la lucha por conocer gente nueva. "Entiendo lo que dices. Yo siento lo mismo”, escribió. “Cuando era más joven, me gustaba ir y conocer gente nueva. Lo que siento es que hay mucha gente que me ve como 'V', no como Kim Taehyung".

Historia de mala suerte

La estrella del K-pop también ha sido franca con su desafortunado historial de citas. Les dijo a los fanáticos que estaba enamorado de una chica cuando era más joven y planeaba decirle cómo se sentía, pero ella nunca contestó el teléfono cuando él llamó.

Durante una entrevista de radio, V afirmó que nunca había tenido una novia por más de veinte días. "Nunca he tenido una relación seria", explicó V. “En realidad, no puedo con las confesiones. Creo que esa es la razón por la que nunca he estado en una relación durante más de veinte días".

V le dijo al entrevistador que su pareja ideal es alguien que parece frío pero en realidad tiene un corazón cálido. Añadió que la novia de sus sueños sería amable y respetuosa con sus padres, y podría ayudarlo a administrar sus finanzas. V llegó a nombrar a la actriz inglesa Kaya Scodelario como "cercana" a su tipo ideal.