V de BTS enloquece al ARMY con su increíble cambio físico (VIDEO)

BTS celebró el primer día del concierto en línea ‘Map Of The Soul ON:E’ el 10 de octubre. Como es costumbre Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook dejaron enloquecidos a los fanáticos, sin embargo fue TaeTae quien se llevó todas las miradas.

Y es que Kim Taehyung causó sensación luego de salir al escenario con un par de brazos musculosos. Los fanáticos saben que V tiene dos lunares muy juntos uno del otro en su brazo. Con el tiempo, estos lunares se han ido separando cada vez más a medida que la extremidad del idol se agranda.

V salió al escenario con un par de brazos musculoso

El cambio en el brazo del cantante fue más visible el día del concierto. Esto se debe a que ARMY vio a TaeTae usando una camisa de manga corta por primera vez en mucho tiempo. Como era de esperarse muchos fanáticos se quedaron sin aliento al notar el cambio físico de V, quien cada vez se pone más sexy.

Algunos miembros de ARMY compararon el tamaño de su brazo actual con el del pasado mediante fotos, y de hecho se han vuelto dos veces más grandes. Sin duda TaeTae se ha convertido en uno de los cantantes más sexys del momento.

El concierto virtual de BTS causó sensación

A pesar de que se llevó a cabo virtualmente, el concierto de BTS esta vez no fue menos emocionante que antes. Los miembros ofrecen increíbles actos en el escenario con increíbles efectos AR. Realmente enloquecieron a ARMY durante dos días seguidos.

Mientras tanto, "MAP OF THE SOUL ON: E" originalmente nació como una gira fuera de línea. Sin embargo, debido a que la pandemia de Covid-19 tuvo que ser cancelada. Big Hit Entertainment anunció que el concierto virtual reunió a poco más de 993 mil espectadores.