V de BTS cautiva a ARMY con su inspirador discurso en la ONU

El cantante V de BTS se unió a sus compañeros de grupo RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin y Jungkook para entregar un mensaje de esperanza en la 75a Asamblea General de la ONU. El septeto habló sobre el impacto que dejó el COVID-19 en los miembros y las luchas con las que lucharon cuando el mundo quedó en cuarentena.

Durante el discurso, Kim Taehyung habló sobre sentirse frustrado y deprimido. "Pero esta vez se sintió diferente. Se sintió más solo y más pequeño. Estaba frustrado y deprimido, pero tomé notas, escribí canciones y pensé en quién era yo. Pensé: "Si me rindo aquí, entonces no soy la estrella de mi vida", dijo TaeTae.

Tras el conmovedor discurso en la ONU, los fans del intérprete de “Stigma” y BTS en todo el mundo se dirigieron a la red social Twitter y revelaron que habían hecho donaciones para el fondo Save The Children de UNICEF en nombre de Kim Taehyung.

Los fans de V hicieron donaciones

Un popular usuario de Twitter llamado V UNION, dedicado 100% al cantante de "Sweet Night", reveló que no solo donaron al Fondo de Save The Children, sino que también contribuyeron al Fondo de Emergencia de Save The Children.

"El inspirador discurso #UNGA de Taehyung reflejó una conciencia profunda y una aspiración decidida. En su honor, V UNION hizo donaciones a la afiliada de @UNICEF 'Save The Children' que ayuda a los jóvenes más desfavorecidos del mundo y también al Fondo de Emergencia #SaveTheChildren", tuiteó la base de fans.

Los fans de V hicieron donaciones tras su discurso

A través de AllKPop, una base de fans de V en los Estados Unidos reveló que también han dado un paso adelante para hacer una donación. "Hoy, Kim Taehyung nos ha animado a ser la estrella en nuestras vidas. Para honrar sus inspiradoras palabras, TEAMV_US ha donado a @UNICEFUSA.