V de BTS casi pierde la vista durante la filmación del video musical 'ON'

BTS siempre toma todas las precauciones para garantizar la seguridad en el set. Sin embargo, incluso expertos como V resultan heridos en ocasiones. Entre los anuncios de BTS y la nueva serie de videos en BangtanTV, ARMY está inundado de nueva información e imágenes sobre los chicos.

Uno de ellos fueron los videos detrás de escena de ‘ON’ Kinetic Manifesto Film: Come Prima. En el video, BTS realizó una coreografía extremadamente poderosa con accesorios postapocalípticos. En un momento dado, debido a que Kim Taehyung saltó demasiado fuerte, la cremallera de su disfraz lo golpeó en la cara.

Un error de vestuario hizo que V se lastimara

En ese momento BTS y el personal tuvieron que dejar de filmar para asegurarse de que estaba bien. La cremallera dejó una marca roja en la cara de TaeTae, pero solo llamó su atención. Afortunadamente la cremallera no tocó los ojos de V, de haberlo hecho tal vez hubiera sufrido una lesión en la vista.

Cuando el intérprete de “Stigma” vio las imágenes en la cámara, RM vitoreó: "No sé qué desastre me esperará en 10 segundos". Pero después de descansar un rato, V siguió bailando como si nada. Si no fuera por estas imágenes la audiencia probablemente no sabría que estaba herido. ¡V es realmente profesional!

La cremallera dejó una marca roja en la cara de V

Fans de V establecen otro récord mundial

Como todos sabemos V celebrará su cumpleaños a finales de este año. Si bien comenzamos la cuenta regresiva para su cumpleaños número 25, el club de fans del cantante en China ya ha recaudado una enorme suma para las celebraciones, estableciendo un nuevo récord mundial.

TE PUEDE INTERESAR: BTS: 50 cosas de V que no conocías

El club ha revelado que ya han recaudado fondos por 1.200 millones de wones, según Dispatch. Y lo más increíble es que la hazaña se logró en solo 80 días. AllKPop informó que el evento de recaudación de fondos recaudó 1 millón de yuanes en solo un minuto. El club recaudó 6 millones de yuanes en solo 59 días y 14 minutos.