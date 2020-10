V de BTS: ¿TaeTae tiene una novia secreta? Esto es lo que sabemos

Al igual que con muchos ídolos y celebridades del K-pop, los miembros de BTS son cuestionados constantemente sobre sus vidas privadas. Con tantas apariciones en vivo y metraje detrás de escena, los chicos de BTS no necesariamente tienen un 100 por ciento de privacidad.

Incluso hay algunos fanáticos a los que les gusta especular sobre el historial de citas, las fotos filtradas y el lenguaje críptico. Una víctima reciente de los rumores de "novia" es Kim Taehyung de BTS, quien es más conocido por su nombre artístico V.

¿V tiene una novia secreta?

Los fanáticos creen que está en una relación a pesar de que no hay evidencia sólida de una novia secreta. Por eso, aunque la sonrisa de V es tan querida por los fanáticos, es muy poco probable que haya una chica detrás de ella. He aquí por qué no creemos que V le oculte una relación a ARMY.

Reglas del K-pop sobre las citas

Un tema muy discutido en el mundo del K-pop es la cuestión de las citas. No es raro que las compañías que manejan grupos de K-pop incluyan una cláusula en sus contratos que describa cómo los miembros de la banda pueden tener citas.

Por ejemplo, JYP & Pledis Entertainment prohibieron las citas durante unos años antes de permitir que los ídolos salieran con ellos. Por otro lado, Hani de EXID dijo que Banana Culture Entertainment permitió a sus clientes tener citas. YG Entertainment es un poco más complicado.

Las citas en el mundo del K-pop

YG Entertainment, que maneja el mundialmente famoso grupo de chicas Blackpink, prohíbe las citas, pero ha habido excepciones. Estas excepciones no son exactamente claras, pero el presidente de YG, Yang Hyunsuk, podría ser la única persona que las conceda.

¿Los idols del K-pop tienen tiempo libre?

Big Hit Entertainment administra BTS, pero, a diferencia de otras compañías, Big Hit no le dio a BTS una prohibición explícita de las citas. Incluso sin una prohibición, la agencia dice que BTS está "muy concentrado en su trabajo y hace todo lo posible para crear arte todos los días", según KBIZOOM.

Si bien esperamos que las bandas de K-pop no estén grabando o practicando coreografías las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sus apretadas agendas pueden hacer que una relación sea demasiado difícil de manejar.

Big Hit no le dio a BTS una prohibición explícita de las citas

Con giras mundiales, apariciones en televisión, alfombras rojas y más, las bandas de K-pop (específicamente BTS) apenas tienen tiempo para preocuparse por una relación. De hecho BTS se ha mantenido ocupado durante la cuarentena.

Lanzaron una nueva canción, aparecieron en Late Night durante una semana, realizaron un mini-concierto "Tiny Desk", realizaron un concierto virtual en vivo y transmitieron en V Live. Agregar una relación podría estirar demasiado para V y cualquier otro miembro de BTS.

Entonces… ¿V de BTS tiene novia?

La vida amorosa de V ha sido un tema popular últimamente, pero no ha habido ninguna evidencia sustancial de que V, o cualquier otro ídolo de BTS, esté involucrado con alguien desde su ascenso a la fama.

A algunos de los fanáticos más obsesivos les gusta leer las fotos, pensando que hay un secreto detrás de la sonrisa de V, mientras que otros creen que estos “fanáticos Sasaeng”, están mirando demasiado lejos en las cosas.

La mayoría de la base de fans no parece estar muy preocupada de que V esté en una relación y solo quiere que V sea feliz, ya sea con novia o soltero. Con cada foto viral de V, una multitud de fans intenta defender a TaeTae, diciendo que deberíamos dejar de difundir rumores sobre él.