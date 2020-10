V de BTS: ¿Cómo era la vida de TaeTae antes de ser famoso?

BTS se ha convertido en el grupo de chicos más exitosos de los últimos años. No solo han sido número uno en las listas de Billboard Social 50 durante 200 semanas seguidas, sino que también han ganado el premio al Mejor Artista Social de Billboard todos los años desde 2017.

Estos logros muestran cuánto les encanta a los fanáticos mantenerse al día con la vida cotidiana de los miembros. Es por eso que estamos seguros que al ARMY le encantará escuchar lo que hizo Kim Taehyung, mejor conocido como V, antes de su debut con BTS.

¿Cómo era la vida de V antes de ser famoso?

Es difícil imaginar a TaeTae haciendo otra cosa porque es un intérprete nato. Tiene mucho carisma en el escenario y su energía es contagiosa. Sin embargo, el viaje de V al estrellato no ha sido nada sencillo, tanto así que estuvo a punto de tomar un camino muy diferente al de BTS.

¿Dónde creció V de BTS?

V nació en Daegu, Corea del Sur

Es importante saber de dónde vino TaeTae para comprender completamente su historia de éxito. V, cuyo nombre real es Kim Taehyung, nació el 30 de diciembre de 1995 en Daegu, Corea (el mismo lugar que Suga), actualmente tiene 24 años de edad.

En julio de 2019, el gobierno de Daegu anunció planes para dedicar una calle al cantante de "Stignma" en su ciudad natal para que los fanáticos puedan aprender más sobre sus raíces.

¿Dónde estudió V?

V y sus días de estudio

Mientras estaba en Daegu, V presuntamente asistió a la escuela primaria Daesung y a la escuela secundaria Daegu Jeil. Finalmente se trasladó a la Escuela Secundaria de Artes de Corea después de convertirse en aprendiz de Big Hit, donde conoció a Jimin. Se graduaron juntos en 2014, un año después del debut de BTS.

V habló sobre sus días en la escuela secundaria durante un episodio del 1 de octubre de Tonight Show protagonizado por Jimmy Fallon. "Yo siempre era el que dormía hasta tarde y llegaba tarde a la escuela", dijo V, lo que provocó que los chicos lo llamaran en broma "chico malo".

Seunghee de Oh My Girl, quien también asistió a la Escuela Secundaria de Artes de Corea, dijo que V estaba muy dedicado a perfeccionar sus habilidades de baile como estudiante. "V practicaba el baile mientras miraba el reflejo en la puerta del metro. Yo lo miraba y me sorprendía mucho", dijo.

Después de que V se graduó de Global Cyber University, donde se especializó en Radiodifusión y Entretenimiento, V, junto con RM, Suga, J-Hope y Jimin, se inscribieron en Hanyang Cyber University para graduarse en julio de 2020. Según los informes, V está estudiando para un MBA en Publicidad y Medios.

¿Cuáles eran los pasatiempos de Taehyung?

En un episodio de 2016 del programa coreano Star Show 360, V reveló que solía tocar el saxofón en la secundaria. Lo amaba tanto que lo habría seguido profesionalmente. Cuando Jimmy Fallon le preguntó qué carrera habría elegido si no se hubiera unido a BTS, V no dudó en decir "saxofonista".

¿Quiénes fueron las inspiraciones musicales de V?

En un video detrás de cámaras de BTS de 2018 en el Museo Grammy, V dijo que el primer álbum que compró fue el EP de Girls Generation 2009, Gee. Hoy, V es amigo de algunos miembros del grupo de chicas, como Tiffany, Yoona y Yuri, lo que hace que todo vuelva al punto de partida.

¿Dónde entrenó V?

V asistió a las audiciones de Big Hit para apoyar a un amigo

La historia de V sobre cómo se unió a Big Hit Entertainment fue diferente a los viajes de los otros miembros porque sorprendentemente no planeó convertirse en un idol al principio. V solo asistió a las audiciones de Big Hit para apoyar a un amigo, pero mientras estuvo allí, un ejecutivo lo animó a probar también.

V obtuvo el permiso de su papá antes de intentarlo. Curiosamente, V fue la única persona de Daegu, Corea, que aprobó su audición ese día. Aunque V no planeaba convertirse en una estrella, ahora está exactamente donde debe estar, en BTS.