V de BTS: 4 confesiones de Taehyung que te harán llorar y amarlo aún más

V de BTS se ha convertido ahora en uno de los artistas más populares del mundo. La popularidad de Kim Taehyung puede incluso hacer que un artículo de valor fantástico se venda en poco tiempo.

Pero quién hubiera pensado que V tuvo una serie de historias tristes en su juventud, cuando su nombre aún no era conocido por el público. Estas son las 4 confesiones de TaeTae que te harán llorar y amarlo aún más.

4 confesiones de V que te harán llorar y amarlo aún más

1. V, el miembro oculto de BTS

Antes de que BTS debutara, los miembros solían subir videoblogs para charlar con sus fans. Sin embargo, TaeTae no aparecía por ningún lado, ya que su identidad debía permanecer oculta. V se convirtió en el "arma secreta" de BTS, un miembro oculto que se revelaría mucho tiempo después.

Sin embargo, el intérprete de “Stigma” admitió que esto fue difícil para él porque no pudo interactuar con los miembros. "Cuando todos los miembros grabaron sus propios registros, yo fui el único que no pudo, así que estaba muy triste", dijo.

V no solo está triste porque no puede interactuar con los miembros, sino que también está triste porque no puede interactuar con los fans de ninguna manera. "Cuando los hyungs estaban grabando su videoblog en el estudio, los seguía y grababa mi propio vlog, pero no podía subirlo", dijo V.

2. Los fans Sasaeng

Los fans Sasaeng son una de las peores cosas con las que tienen que lidiar los idols del K-Pop, ya que son "fans" que eligen violar la privacidad de su ídolo favorito. V dijo que los fans de Sasaeng siempre seguían a los miembros en sus vuelos.

"Nos hacen sentir un poco incómodos. Para ser honesto, espero que no lo hagan. Me asusta", dijo V. El problema sucedía cada vez que BTS volaba en un avión comercial, ya que los fans Sasaeng se las arreglaban para sentarse al lado de los idols.

3. Ser acosado

V compartió que una vez fue invitado a una de sus fiestas de cumpleaños de "amigos". Sin embargo, el "amigo" le dio a V intencionalmente la dirección incorrecta. "No sabía adónde ir, así que esperé afuera durante tres horas con un regalo mientras trataba de averiguar adónde ir", dijo V.

Después de llegar a la dirección correcta, TaeTae se acercó a su "amigo" y le dijo: "Ya es tarde, es hora de que me vaya a casa". Entonces V se fue, llorando. Más tarde, supo que esta persona había cometido este terrible acto por celos. Sin embargo, V finalmente lo perdonó.

"Honestamente, fue algo que sucedió en la escuela primaria, y éramos jóvenes. Estuvimos incómodos por un tiempo por el incidente, pero él se disculpó sinceramente conmigo, estoy agradecido, lo amo ", dijo el cantante de BTS.

4. Engañado por taxistas

V afirmó haber sido engañado por un taxista antes de debutar con BTS. El incidente ocurrió mientras viajaba a Seúl con su padre para firmar su contrato con Big Hit Entertainment. TaeTae y su padre llegaron a la estación de la terminal de autobuses Express en Seúl y tomaron un taxi para dirigirse al edificio Big Hit Entertainment.

El taxista terminó por cobrarles 32,800 KRW (28.18 dólares) por el viaje, cuando en realidad cuesta alrededor de 10,000 KRW (8.59 dólares). Taehyung y su padre fueron estafados porque realmente no conocían las calles de Seúl. Sin embargo, V y su padre ahora ven esto como un recuerdo agradable.