¡Uy! Natti Natasha recibe piropo de famosa cantante en Twitter

Natti Natasha ha enloquecido a las redes sociales tras compartir en su cuenta de Instagram una de las escenas del vídeo musical del nuevo remix de “Loco”, el cual ha protagonizado junto a Beéle, Farruko y Manuel Turizo pero lo que realmente llamó la atención fue la sensualidad derrochó la cantante dominicana durante todo el clip.

Este detalle no ha pasado por desapercibido en las redes sociales pues los internautas no han podido evitar caer rendidos ante los encantos de Natti Natasha, quien decidió presumir en el vídeo musical la espectacular figura que posee a sus 33 años de edad a través de ajustados trajes de baño que no dejan nada a la imaginación.

Pero parece que los caballeros no han sido los únicos que se han dado un taco de ojo con las escenas del vídeo musical de “Loco Remix”, ya que una famosa cantante norteamericana ha usado su cuenta de Twitter para mandarle un tremendo piropo a la intérprete de “Me Estás Matando”.

Cardi B dedica sexy piropo a Natti Natasha

Estamos hablando de Cardi B, quien no pudo ocultar su admiración al ver a Natti Natasha derrochar sensualidad en las escenas del vídeo y no dudo ni un segundo en dedicarle un mensaje a través de su cuenta de Twitter que decía: "Te ves hermosa", junto a un emoji de una cara enamorada.

Los fanáticos de ambas celebridades no daban crédito a lo que estaba ocurriendo en las redes sociales en ese momento, pues era la primera vez que la rapera intercambiaba mensajes en público con la famosa reggaetonera e incluso les pidieron que unan sus voces en una colaboración musical.

Waaaaaaaaaaaaaaooooooooooo I Fkn Lov U https://t.co/LHy46Xf0AN — NATTI NATASHA (@NattiNatasha) April 24, 2020

Pero los internautas no fueron los únicos emocionados con el piropo que Cardi B le dedicó a Natti Natasha, pues ella misma demostró su sorpresa al responderle a la rapera con un “Waaaaaaaooooo, te amo demasiado”.

Fotografías: Instagram