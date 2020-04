Usuarios suplican que Horacio Villalobos se quede fijo en "Venga la Alegría"

La llegada de Horacio Villalobos al programa "Venga Alegría" se ha prolongado por varias semanas, por lo que los fans del matutino piden a gritos que el presentador se quede fijo, pero ¿acaso será el nuevo conductor?.

Recordamos que tras la contingencia sanitaria por el virus Covid-19, la producción optó por suplir a los conductores, por lo que la presencia del ex juez de "La Academia" fue una grata sorpresa para los televidentes.

Desde hace varias semanas Horacio Villalobos ha estado apoyando al programa "Venga la Alegría", pero al parecer se ha convertido en el favorito del matutino, lo que ha desatado diversas reacciones de los usuarios.

Los fans no quieren despedirse del conductor

Las ocurrencias del conductor de TV Azteca ha logrado un cambio al programa y por supuesto su carisma y atrevidos comentarios han atrapado a los televidentes, pero ahora están preocupados ya que quizás abandone el programa tras el regreso de Patricio Borghetti.

En el programa del martes, el presentar de "Venga la Alegría" se incorporó nuevamente al programa, pero la presencia de Borghetti ha dividido opiniones en las redes sociales, ya que muchos fans quieren que Horacio Villalobos se quede fijo en el matutino.

"Dejen a Horacio", "Te queremos para siempre en VLA", "Ojalá y ya no te dejen ir me encanta verte", "Ya quédate ahí diario", "Fuiste lo mejor que le pasó a VLA", "No te vayas nunca". Fueron algunos mensajes que enviaron los fans al conductor.

Anteriormente el conductor de TV Azteca había causado revuelo en las redes sociales por sus inesperados comentarios sobre la empresa de Televisa al mencionar que no volvería a trabajar en ese lugar; el presentador tuvo varios conflictos con algunos productores.

Foto: Instagram.