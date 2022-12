Usuarios se burlan de Mauricio Mancera, quien asegura que ya es un chef

Mauricio Mancera volvió a la televisión debido a su participación en la segunda temporada de MasterChef Celebrity, donde estuvo a punto de ser uno de los finalistas, pero su platillo no convenció a los chefs y fue eliminado de la competencia.

Tras la final del reality de la cocina más famosa de México, el presentador cambió la descripción en su cuenta de Instagram y ahora dice que es un chef, lo que causó todo un revuelo, incluso algunos hasta se burlaron de él y el conductor no dudó en contestar.

Recordamos que en La Verdad Noticias te compartimos los mejores memes que dejó la salida del presentador, varios usuarios ya esperaban la eliminación de Mancera, quien causó algunos momentos escandalosos en su estación de cocina por ciertos desacuerdos con algunos participantes.

Mauricio Mancera se defiende de las burlas

Así reaccionó Mancera tras las críticas

La publicación que realizó en su perfil de Twitter ha sido compartida en Facebook, aquella publicación dice: "Personas ofendidas porque agregue "Chef" a mi descripción de Instagram. Que ching*n no tener problemas en la vida" como para hacerla de pe** por algo así". Expresó.

Tras su comentario, usuarios comentaron: "Perdón, pero respeta al ser chef, no estás ni en pañales para hacerlo", "Por supuesto que lo apoyo, ya que de algo me han servido las 19 temporadas de Grey’s Anatomy para decir que soy cirujana", "Yo vi Betty la Fea como 20 veces y no por eso soy economista, ni me ligo a mi jefe".

¿Qué hace Mauricio Mancera?

El conductor de televisión

Tras su paso por MasterChef Celebrity, el conductor Mauricio Mancera no ha dado detalles si volverá a la pantalla chica en algún programa de televisión, pues recordamos que fue parte del programa "Hoy" y de "Miembros al aire".

