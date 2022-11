Usuarios reportan que el concierto de Yuri en Arena CDMX no se llenó

El día de ayer, 4 de noviembre, Yuri dio su esperado concierto en la Arena de Ciudad de México como parte del programa de su tour llamado “Euphoria” para el que anunciaron que todos los boletos se habían terminado.

Sin embargo, según han compartido algunos de los asistentes en sus redes sociales, el recinto no logró llenarse y ahora se burlan de Yuri por el fracaso en el famoso Arena CDMX que aseguran que se debe al controversial desacuerdo que tiene con la comunidad LGBT+ como te contamos en La Verdad Noticias.

Esta situación comenzó cuando la cantante Yuri dio su opinión sobre el matrimonio igualitario lo que despertó muchas críticas por parte de la comunidad, asimismo, las cosas empeoraron cuando ella se negó a disculparse.

Se burlan de Yuri por tener asientos vacíos en su concierto

Se burlan de Yuri por su concierto en Arena CDMX.

Los usuarios se burlan de Yuri porque a pesar de su estrategia publicitaria, muchos la han dejado de idolatrar por sus comentarios contra la comunidad LGBT+ que incluso generaron críticas de Daniel Bisogno. También la acusaron de ganar gente para su concierto con ayuda de otros artistas que promocionaron su concierto, como Thalía.

Esto es lo que se lee en uno de los comentarios de Twitter: “Ni los pastores cristianos tienen tan poquita gente, pero lo que no saben qué #yuri aplicó la sana distancia, por eso se ve tan SOLO, cuido de los contagios, lo bueno que agrediendo a la comunidad es para estar vigente, lástima que esa estrategia no le ayuda a llenar”.

Además, este concierto fue pospuesto hasta esta fecha por motivos de trabajo de Yuri. Sin embargo, los usuarios afirmaron que se debió a que sus boletos no se vendían aún.

"Se pospusieron las fechas porque me voy a un reality espectacular fuera de México, cinco meses a vivir, pero la gente habla y sobre todo parte de la comunidad, porque hay una parte que no me quiere, hay otra que sí me quiere y me aceptan y todo, yo no tengo nada en contra de ellos, ustedes lo saben" dijo Yuri.

Te puede interesar: Con lágrimas en los ojos Yuri recuerda cuando le detectaron un tumor cancerígeno

¿Qué edad tiene Yuri?

edad de Yuri

La famosa Yuri actualmente tiene 56 años y su esposo se llama Rodrigo Hernán Espinoza Fernández con quien se casó desde 1996.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy.

¡Síguenos en nuestra cuenta de Instagram!