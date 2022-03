Usuarios reaccionan con memes tras video de Kylie Jenner y su segundo hijo

Kylie Jenner ha logrado cautivar a sus seguidores luego de un video que compartió en su canal de YouTube para mostrar algunos momentos durante su embarazo, pero aquel video causó diversos memes; la famosa sorprendió a los usuarios al presumir momentos con su familia, amigos y junto a Travis Scott.

El video lleva por nombre To Our Son (Para nuestro hijo), su bebé que nació el 2 de febrero, de acuerdo a una publicación que la famosa empresaria compartió en su perfil de Instagram revelando aquella fecha de nacimiento; en la imagen aparecen las manos de su hijo.

Anteriormente en La Verdad Noticias te compartimos que la famosa reveló que cambió el nombre de su bebé, pues ya no se llama Wolf, aunque por el momento no ha revelado cuál nombre eligió para su segundo hijo, solo dio la noticia de que lo cambió a través de sus historias de Instagram.

Los mejores memes del video de Kylie Jenner

Usuarios reaccionan con memes tras el video de Jenner

Debido al revuelo que causó el video del nacimiento del hijo de Jenner, los usuarios usaron su creatividad para reaccionar con varios memes, motivo por el cual la empresaria de 24 años de edad se volvió tendencia en las redes sociales; el clip cautivó a millones de usuarios.

Memes en redes sociales

Los internautas revelaron que el video de más de nueve minutos fue muy emotivo hasta llegar al borde de las lágrimas, mientras que otros usuarios comentaron que Jenner es una buena madre, ya que muchas jóvenes quedaron sorprendidas por lo que compartió la famosa.

Usuarios recordaron el nacimiento de hijo de Jenner

Aunque otros comentaron que el nacimiento del segundo hijo de la empresaria no causó tal impacto como el nacimiento de Stormi, pues mencionaron que fue debido al estreno de la segunda temporada de la serie "Euphoria" por HBO Max.

Memes en Twitter

Por otro lado, se percataron que la habitación del hijo de la famosa es un cuarto espectacular, incluso bromearon al decir que los osos de peluche cuestan más que una casa, ya que les llamó la atención los accesorios, ropa y juguetes.

Usuarios reaccionan por el emotivo video en YouTube

Memes tras los momentos que compartió Jenner en un video familiar

¿Cómo se hizo famosa Kylie Jenner?

Hermana de Kim Kardashian

La celebridad de internet se hizo famosa debido al reality show "Keeping Up with the Kardashians" en el 2007. En aquel entonces era tan solo una niña de 10 años de edad, pero con el paso de las temporadas, su etapa adolescente cautivó a la audiencia.

Posteriormente, la empresaria Kylie Jenner se volvió toda una celebridad en internet debido al lanzamiento de su línea de maquillaje, productos de cuidado facial, de igual forma ha lanzado su línea de trajes de baño, así como productos para bebés.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!