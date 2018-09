Usuarios quieren que Netflix retire la película ‘Sierra Burgess Is A Loser’

Sierra Burgess Is A Loser es una película adolescente que se estreno recientemente en la plataforma de streaming Netflix donde Sierra, la protagonista, una chica nada popular, logra conquistar a un jugador de fútbol americano de la secundaria lo que causa sorpresa en toda la escuela. Podría parecer la típica película adolescente, pero en la época que estamos cualquier cosa puede ser ofensiva, y esta película no fue la excepción:

La trama de la principal de la película, tiene chistes contra la comunidad LGBTI y las personas con deficiencias auditivas, por lo que ha ocasionado la ira de un grupo de personas que han creado una petición en Care2 para que Netflix retire la película de su plataforma.

El grupo de personas tacha la película de mala y ofensiva a grupos LGBTI.

Aun sin respuesta

La película sigue disponible en Netflix como una de sus tendencias principales. La su protagonista, Shannon Purser,quien expresó que, la película no es sólo una pieza esponjosa, es un comentario de cómo interactuamos en las redes sociales y el mensaje que quiere dar es la presión que tienen las mujeres para competir entre ellas para ajustarse a una imagen especifica y ''aceptable'' en grupos sociales.

Esta no es la primera vez que Netflix recibe críticas por el contenido de sus producciones ya que en películas y series anteriores como Insatiable y 13 Reasons Why sufrieron recibieron fuertes criticas de grupos que consideraron algunos aspectos de las producciones ofensivas, aunque al igual que Sierra Burgess is a loser, estas series aun siguen disponibles en la plataforma.

Te dejamos el trailer de la película para que juzgues por ti mismo: