Usuarios están hartos de Gabriel Soto en las telenovelas, piden nuevos galanes

El actor Gabriel Soto regresa una vez más como galán de telenovela en “Mi camino es amarte” junto a la actriz Susana González y aunque era un proyecto que esperaba encantar al público, pero ya han comenzado a criticar a la novela.

El motivo de estas críticas es que la historia se parezca a otras y que se haya elegido por milésima vez a Gabriel Soto como protagonista y no le den la oportunidad a otros actores que den variedad a las historias que se narran en las telenovelas.

Algunas de las recientes telenovelas en las que ha participado el prometido de Irina Baeva y ex esposo de Geraldine Bazán fueron: “La Madrastra”, “Amor dividido”, “Te acuerdas de mí” y “Soltero con hijas”.

Usuarios se han cansado de ver a Gabriel Soto en el mismo papel

El actor Gabriel Soto, quien como te contamos en La Verdad Noticias, se ha pensado que habría terminado con Irina Baeva, ha causado incomodidad por su nuevo papel pues ya ha cansado al público porque siempre lo eligen como el galán, una imagen que ya ha repetido hasta el cansancio. Además, parece que la edad ya se está haciendo notar.

Los usuarios lanzaron comentarios como los siguientes: "¡Ay, no!, otra vez el mismo protagonista", "¿Qué no tienen otros actores? Ya el tiempo de galán de Gabriel Soto pasó, ya es para antagónico" o "Soto ya está bien veterano, parece que no hay más actores, denle chance a los demás jóvenes, siempre los mismos".

¿Cuántos años tiene Gabriel Soto y su novia?

Gabriel Soto e Irina Baeva tienen esta edad:

El famoso Gabriel Soto actualmente tiene 47 años de edad, mientras que Irina Baeva tiene 30 años recién cumplidos y que festejó lejos del actor.

