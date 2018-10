Usuarios critican a Kim Kardashian por compartir polémica foto en Instagram

La socialité Kim Kardashian enloqueció a los internautas al compartir una polémica foto que desató fuertes críticas.

Tal parece que la celebridad sigue siendo tendencia en internet, recientemente en su cuenta social de Instagram compartió una imagen que los usuarios señalaron que era muy vulgar.

En la instantánea se puede apreciar a Kim Kardashian lucir una diminuta prenda que solo cubre una parte de su busto, dejando volar la imaginación de los fanáticos, pues el brassier muestra parte del cuerpo de la socialité.

A pesar de tener el programa 'Keeping Up With The Kardashians', en redes sociales, Kim Kardashian ha alborotado a todos los seguidores, pues el gesto que hizo la famosa ha ocasionado la molestia de algunos usuarios.

Kim Kardashian acompaño la imagen con la siguiente publicación: ‘Modo de lunes’, de inmediato la instantánea generó diversas reacciones y alcanzando más de un millón de likes.

Lo usuarios criticaron a la empresaria Kim Kardashian por haber sacado su lengua de una manera muy vulgar, a pesar de ser mamá han criticado la actitud de la famosa.

‘¡Lo siento por tus hijos! Horrible que no los pongas primero. Esto es lo que querías (atención) Bueno, lo tienes! Lo triste es que realmente no te importa si es bueno o malo, ¡siempre y cuando lo obtengas! Triste’. ‘Más y más vulgar, daño. Sabes cómo ser clase, pero en realidad no es hermoso’. Fueron algunos de los comentarios de los usuarios.

Han mencionada que la fotografía que compartió Kim Kardashian, fue porque su marido el famoso rapero Kanye West intentaba controlar lo que su esposa comparte en Instagram, esto ocasiono una fuerte discusión entre la pareja que quedó grabada en el reality show ‘Keeping Up With The Kardashians’.

Kim Kardashian en su cuenta social es fanática de subir fotos mostrando su espectacular figura, recordamos que tras el lanzamiento de su linea de maquillaje, poso con diminutas prendas, enloqueciendo a sus seguidores.