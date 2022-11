Usuarios contra Ticketmaster por clonación de boletos para concierto de Harry Styles

Harry Styles es uno de los artistas más reconocidos del mundo por su talento para el canto y la actuación que le ha valido el reconocimiento del público, por lo que hace unos días se presentó en la Ciudad de México en una serie de conciertos que reunieron miles de sus fans.

A pesar de esto, hubo quienes no pudieron entrar y se quedaron fuera, pero no porque no hubieran pagado por el boleto, sino porque alguien más entró con el mismo boleto. ¿Cómo fue esto posible?

Como te contamos en La Verdad Noticias, hace unas semanas sucedió algo similar en Perú con el concierto de Daddy Yankee, donde una persona vendió boletos clonados y se dio a la fuga con una millonaria suma de dinero.

Estafan a fans de Harry Styles

Ayer una de mis primas bebés fue al concierto de Harry Styles con un boleto que compró ella, con su tarjeta… un boleto DIGITAL fue el que eligió.



Llegó al concierto y le dijeron que alguien había ingresado con su boleto FÍSICO y ya no la dejaron entrar.@Ticketmaster_Me — Mariana Orozco (@MarianaOE) November 25, 2022

Fue el pasado 24 de noviembre cuando se dio el primero de dos conciertos en el que el cantante británico Harry Styles se encuentra promocionando su gira Love On Tour, misma que ha sido esperada por millones de fans en el mundo pues tuvo que ser pospuesta debido a la pandemia de COVID.-19.

Yo solo quiero que @Ticketmaster_Me me explique cómo es posible que alguien más haya entrado con mi boleto al concierto de Harry Styles siendo que lo compré en su puta plataforma y solo yo tenía el código de los boletos.



QUE PEDO CON TUS PINCHES ESTAFAS — Adriana Espinosa �� (@luna_deagosto) November 25, 2022

Y aunque muchos de sus seguidores pudieron disfrutar de los éxitos del ex One Direction, otros tantos se quedaron afuera, pues al arribar al Foro Sol se dieron cuenta de que sus boletos habían sido clonados.

Fue en redes sociales donde varias personas expusieron y denunciaron una vez más las malas prácticas de Ticketmaster en este tipo de eventos masivos.

Toda esta gente con boleto duplicado para Harry Styles en foro sol 24 de noviembre, chale con su seguridad @Ticketmaster_Me no valen para pura verga pic.twitter.com/ArjicanHn7 — Andrés Rendón (@AndrsRendn) November 24, 2022

A través de hilos de Twitter, los usuarios comentaron las malas experiencias que tuvieron con la plataforma, pues muchos aseguran que compraron sus boletos en la plataforma y no a través de revendedores, pero se llevaron la sorpresa que al querer ingresar su boleto ya había sido registrado por alguien más, por lo que exigieron una respuesta por parte de la empresa.

¿Qué edad tiene Harry Sytles?

Harry Styles es uno de los cantantes de pop británico más famosos del mundo

El artista de pop británico, Harry Styles nació un 1 de febrero de 1994 y es conocido por sus facetas como cantante, compositor y actor, inició su carrera en 2010 como integrante de la popular banda británica One Direction, con la que participó en el programa The X Factor y donde obtuvieron el tercer lugar.

A pesar de no conseguir él gane, la agrupación firmó un contratao discográficos con el sello Syco, con el que publicaron cinco álbumes de 2011 a 2015, con los cuales ocuparon los primeros lugares en la lista de los más vendidos en númerosos países.

Sin embargo, en 2017 Styles anunció su carrera como solista con la publicación de un disco homónimo, actualmente a los 28 años se ha convertido en uno de los artistas más populares a importantes del pop en inglés.

