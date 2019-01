Usuarios comparan a Thalía con Barbie y critican su nueva canción (FOTO)

La cantante mexicana Thalía ha revelado una nueva imagen en su cuenta personal de Instagram, para dar a conocer el tema "Lindo pero bruto" en colaboración con Lali, esta canción forma parte de su disco "Valiente".

Tras revelar la fotografía donde aparecen juntas, diversos usuarios han criticado la letra de la canción y han comparado a la artista con la muñeca Barbie.

Tal parece que a los fans de Thalía no les ha gustado la nueva colaboración que ha realizado con Lali y han enviado diversos mensajes criticando la canción de la artista.

"Siempre he seguido tu carrera pero realmente estoy decepcionada, cada vez peor tus selecciones musicales ahora estas desgastando ese género tan desagradable definitivamente muy mal", "Thalia tenía sus canciones bonitas y ahora puras tonterías.Ojalá le guste cuando sus hijos canten la canción". Escribieron los usuarios.

En la imagen se aprecia a Thalía con el cabello rubio y demasiado maquillada lo que causó críticas en contra de la intérprete de "No me acuerdo" y de inmediato la han comparado con Barbie.

Comparan a Thalía con Barbie y critican su nueva canción

Recordamos que la cantante Thalía, desde el año pasado que decidió regresar a los escenarios ha enloquecido a sus fieles admiradores, pues sus nuevos temas fueron el agrado de sus fans, aunque esta nueva canción no es la mejor que ha realizado la artista. Cabe mencionar que el tema "No me acuerdo" en colaboración con Natti Natasha obtuvo Disco de oro.

Por el momento no han mencionado cuando será el lanzamiento del videoclip de la nueva canción "Lindo pero bruto" de Thalía y Lali.