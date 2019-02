Usuarios atacan a Demi Lovato por  un meme de un rapero que sería deportado

Tras su regreso en las redes sociales, tal parece que los usuarios de Demi Lovato han quedado sorprendidos luego de una publicación que realizó la cantante sobre el rapero 21 Savage. Los internautas al ver la publicación de la ex chica Disney empezaron a atacarla en Twitter.

Todo sucedió luego de que el rapero 21 Savage fue arrestado en Atlanta antes de que diera inicio el Super Bowl, debido a que las autoridades en Estados Unidos sostienen que el artista ha estado viviendo de manera ilegal por muchos años.

Según el reporte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Georgia, el rapero estuvo en Estados Unidos aunque su visa de no inmigrante venciera en 2006.

Quizás te pueda interesar: La venganza de Televisa contra Penélope Menchaca

Los fans del rapero quedaron sorprendidos con la noticia pues Shayaa Bin Abraham-Joseph conocido en el mundo de la música como 21 Savage, se encuentra en proceso de deportación.

Demi Lovato al enterarse de la noticia del rapero 21 Savage, decidió compartir un meme en su cuenta personal de Instagram sobre el cantante ahora que se sabe que es británico.

La imagen que compartió Demi Lovato causó muchas críticas y los usuarios empezaron a atacarla, pues ello aseguran que la artista se estaba burlando de la situación del rapero.

Los internautas aprovecharon para insultar a la cantante y recordarle el peor momento de su vida, cuando tuvo una sobredosis el año pasado.

Demi Lovato decidió compartir en su historial de Instagram, los comentarios negativos de los usuarios y luego explico el motivo del meme.

“No me estaba riendo de nadie siendo deportado. Sé que eso no es un chiste… Jamás me he reído de eso. El meme que publiqué y del que estaba hablado era de él escribiendo con una pluma de ave. Lamento si ofendí a alguien. Pero eso no excusa para reírse de la adicción de alguien, mucho menos de su sobredosis”. Mencionó Demi Lovato.