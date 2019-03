Usuarios arremeten contra Vanessa Claudio ex conductora de "Venga la Alegría"

Tras la salida de Vanessa Claudio del programa "Venga la Alegría" debido a su nuevo proyecto en la pantalla chica "Este es mi estilo", diversos usuarios le han enviado contundentes mensajes criticando a la famosa.

Vanessa Claudio durante varios años estuvo en la emisión de TV Azteca, sin embargo hace unas semanas había anunciado de manera muy sorpresiva que ya no formaría parte de "Venga la Alegría".

El estreno de "Este es mi estilo" dejó a algunos usuarios de Vanessa Claudio muy decepcionados pues han enviado cientos de mensajes sobre el nuevo programa que se sintoniza en TV Azteca.

"Un programa horrible nadie lo ve que manera de desperdiciar tiempo", "Que se vistan con estilo pero también que hablen con estilo", "No me gusta como conduces el programa, no sabes que decir", "Esta bien aburrido el programa. Los jueces aburren, empezando por Edith", "Me encanta Vanesa, pero no lo hace nada bien, se le va el aire al hablar". Fueron algunos comentarios de los usuarios.