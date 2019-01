Usuarios arremeten contra Danna Paola por "copiar" tema de Camila Cabello (FOTO)

La cantante y actriz Danna Paola lanzó en la plataforma de YouTube su más reciente sencillo que lleva por nombre "So Good", aunque la famosa ha recibido diversas críticas de los usuarios por el parecido con la letra de la canción de Camila Cabello.

Una de las actrices de la serie "Élite" ha asombrado a sus fans con el lanzamiento de su nueva canción, pues en el videoclip Danna Paola luce sensuales vestuarios, aunque algunos fans la han criticado por copiarle a Camila Cabello con el tema "Havana", mientras que otros están enloquecidos con el tema de la artista.

Danna Paola recibió diversos comentarios de los usuarios, entre ellos fueron:

"Ambas son latinas, Camila Cabello no es dueña del ritmo latino", "Nunca puede ser original tanto talento desperdiciado... Copia de Havana, mucho mejor con @camila_cabello.... las copias siempre son chafas", "Hermosas,comparar es decir que una es mejor que la otra o decir que una tiene más talento que la otra...Yo solo comenté suena como havana".

Tras los comentarios de los internautas, hubo otros fans que defendieron a Danna Paola al demostrar que la joven artista posee un talento inigualable.

"Me encanto!!! aunque esté en inglés, se siente el sabor latino. Me fascino el outfit negro con el sombrero", "Es la mejor canción que he oído y las voces de los dos le dan un toque hermoso". Mencionaron los fans tras ver el videoclip.