“Urge” de Vicente Fernández, un tema musical inolvidable

“Urge” de Vicente Fernández, una de las canciones más inolvidables del artista mexicano conocido como “El Charro de Huentitán”. Fue compuesta por Martín Urieta y estrenada en 1990, como parte del álbum “Mientras Ustedes No Dejen De Aplaudir…”.

Otros temas musicales que puedes encontrar en este disco son “Que sepan todos”, “Pero le dije adiós”, “La casa vieja”, “El desinfle”, entre algunas más. Un total de 12 melodías que son recordadas por los grandes fanáticos el artista mexicano.

El cantante Vicente Fernández inició su carrera en 1964, y aunque se retiró de los escenarios en 2016, continúa presentando música hasta ahora, y teniendo miles de admiradores en diversos lugares; gracias a su talento y trayectoria, es considerado uno de los máximos exponentes del regional mexicano.

“Urge” de Vicente Fernández letra

En La Verdad Noticias te dejamos la letra completa de la canción “Urge” de Vicente Fernández, para que puedas interpretar en cualquier lugar, y dedicar a esa persona especial:

Con mi dolor

Causando penas voy rodando por ahí

No hay una frase de cariño para mí

Todos me miran con desprecio y con rencor.

Mi corazón

Está cansado, tan cansado de sufrir

Que muchas veces le he escuchado repetir

Estas palabras que me llenan de dolor.

Urge

Una persona que me arrulle entre sus brazos

A quien contarle de mis triunfos y fracasos

Que me comprenda y que me quite de sufrir.

Urge

Que me despierten con un beso enamorado

Que me devuelvan, el amor que me han negado

Porque también, tengo derecho de vivir.

Urge

Una persona que me arrulle entre sus brazos

A quien contarle de mis triunfos y fracasos

Que me comprenda y que me quite de sufrir.

Urge

Que me despierten con un beso enamorado

Que me devuelvan el amor que me han negado

Porque también tengo derecho de vivir.

Rumores de muerte de Vicente Fernández

El cantante, actor y productor mexicano en más de una ocasión ha tenido que desmentir rumores de su muerte/Foto: Los Angeles Times

Al ser una de las más grandes estrellas de la música mexicana, han surgido algunos rumores de la muerte de Vicente Fernández, sin embargo todos han sido desmentidos por el propio cantante. Sin embargo, el intérprete de 81 años sí ha tenido algunos problemas en su salud.

En la actualidad, don “Chente”, como muchos de sus fanáticos lo han apodado, se ha dedicado a la crianza de caballos en su rancho “Los tres potrillos” en Guadalajara.

Gracias a la canción “Urge” de Vicente Fernández, el público sigue recordando la carrera del famoso artista, quien solía decir la famosa frase "yo mientras ustedes no dejen de aplaudir, no dejo de cantar".

